18 Mar 2024 - 15:58- Gündem G:

Serik'te feci kaza! Otomobil yayaya çarptı

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Serik'te bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada yaya yaralandı.

Serik'te feci kaza! Otomobil yayaya çarptı mask
Serik'te feci kaza! Otomobil yayaya çarptı
Serik'te feci kaza! Otomobil yayaya çarptı
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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Karıncalı Mahallesi'nde Z.Y. idaresindeki 07 AYE 875 otomobil, karşıya geçmeye çalışan Nuray Uygun'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yol kenarında bulunan şarampole devrildi. Kazada Uygun yaralanırken, otomobil sürücüsü Z.Y. araçtan kendi imkanları ile çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
# Antalya, Karıncalı, Serik, TRAFİK KAZASI, kaza, sağlık

18 Mar 2024 - 15:58 AA Antalya- Gündem

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