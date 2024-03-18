Serik'te feci kaza! Otomobil yayaya çarptı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Karıncalı Mahallesi'nde Z.Y. idaresindeki 07 AYE 875 otomobil, karşıya geçmeye çalışan Nuray Uygun'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yol kenarında bulunan şarampole devrildi. Kazada Uygun yaralanırken, otomobil sürücüsü Z.Y. araçtan kendi imkanları ile çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.