2009 öncesi üretilen araba sahiplerine müjde: Devlet kesenin ağzını açıyor! Hem ödeme alma hem araba yenileme fırsatı

Trafikte bulunan milyonlarca yaşlı araba için bakanlık harekete geçti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir konuda açıklamalar yaparak, emekliye ayrılacak araçların yaşlarına yönelik bir teşvik programının yeniden uygulanması gerektiğini belirterek ilgili bakanlığa talepte bulundu. Palandöken, 2019 yılında sonlandırılan hurda teşvikinin tekrar yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti.

ARABANIZ 15 YAŞINDAN BÜYÜKSE ÖDEME VAR

Hurda teşvikleri, ekonomik canlanmayı desteklemek, sanayiyi teşvik etmek ve geri dönüşümü artırmak amacıyla önemli bir ekonomik araç olarak kabul edilmektedir. Palandöken, Türkiye'de daha önce uygulanmış olan hurda teşvik programının tekrar gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti. Bu program kapsamında, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara verilen 15 bin liralık teşvikin yeniden hayata geçirilmesini savunuyor.

EKONOMİYE KAZANDIRILACAKLAR

Palandöken, eski, çürümüş ve çevre kirliliği yaratan araçların lisanslı geri dönüşüm tesislerine bırakılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı. Bu tür teşvikler genellikle ekonomik canlanma, geri dönüşümü teşvik etme ve çevre dostu uygulamaları destekleme amaçları taşımaktadır.

TÜRKİYE'DE YOLLARDA 26 MİLYON ARAÇ VAR

Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle sıfır araç fiyatlarının yükselmesi ve vergisiz fiyatı artan araçların ÖTV matrahının yükselmesi nedeniyle araç fiyatlarının iki katından fazla arttığını belirten Palandöken, bu durumun vatandaşları ikinci el ve yaşlı araç kullanmaya yönelttiğini vurguladı. Türkiye'de 15 yaş ve üzerinde yaklaşık 26 milyon araç bulunduğunu, bu araçların kullanımının çevre üzerinde olumsuz etkiler yarattığını açıkladı.

VERGİ VE TRAFİK BORÇLARININ SİLİNMESİ GÜNDEMDE

Araçlarını hurdaya verenlere çeşitli imtiyazlar sağlanmasını öneren Palandöken, özellikle vergi borçları ve trafik cezalarının silinmesi gibi avantajlar talep etmektedir. Hurda ve yaşlı araçların çevresel sorunlara yol açtığını, kara duman salınımı ve egzoz emisyon değerlerinin çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle, atıl durumda bulunan hurda ve yaşlı araçlar için vatandaşlara teşviklerin getirilmesi gerektiğini ve bu sayede çevre dostu ve daha güvenli araçların tercih edilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtmektedir.