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Alanya’da Sovyet halkları Maslenitsa Festivali'ni kutladı

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Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği, Alanya’da baharın gelişini müjdeleyen Maslenitsa Festivali'ni kutladı

Alanya’da Sovyet halkları Maslenitsa Festivali'ni kutladı mask
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KIŞA veda edilip baharın gelişinin kutlandığı halk festivali, Maslenitsa Festivali Alanya’da da coşkuyla kutlandı. Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği ve animasyon şirketi Erteg Org tarafından düzenlenen kutlamalar Kızılalan’da bulunan Macera Park’ında gerçekleştirildi. Festivale Alanya’da yaşayan Sovyet halkları ve Rusça konuşan ülkelerin yanı sıra Türk vatandaşları da katılım sağladı. Festival birbirinden eğlenceli etkinliklere sahne oldu. Festival hakkında konuşan Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, “ Gün boyunca Macera Parkı’nda geleneksel oyunlar ve yarışmalar oldu. Hem yetişkin hem çocuk yaklaşık 500 kişi katıldı. Bu festival aynı zamanda dostluk festivali gibi oldu. Hep birlikte kışla vedalaştık. Desteklerinden dolayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)
# Alanya, Belediye, kişi, GÜN, Rus, eğitim, kültür, çocuk

18 Mar 2024 - 15:12 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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