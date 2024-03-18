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Antalya'da yarış değil adeta savaş yaşanıyor: Böcek mi, Tütüncü mü? İşte son anket sonucu

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31 Mart yerel seçimlerine günler kala MAK Danışmanlık tarafından yayınlanan anket sürpriz sonuçları da beraberinde getirdi. Sonuçlara göre Antalya'da adeta yarış değil savaş yaşanıyor. Antalya'da kim önde? Böcek mi, Tütüncü mü?

Antalya'da yarış değil adeta savaş yaşanıyor: Böcek mi, Tütüncü mü? İşte son anket sonucu mask
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31 Mart yerel seçimlerine günler kala vatandaşın gözü anket sonuşlarında. Antalya’da MAK danışmanlık tarafından yapılan anket sonuçları şaşırtıcı. Y
apılan son ankette AK Parti adayı Hakan Tütüncü’nün CHP adayı Muhittin Böcek’e 7 puan farkla önde olduğu görüldü.

MAK Araştırma tarafından 1910 kişiyle yüz yüze yapılan ankete göre, Hakan Tütüncü %41 oy oranıyla Antalya’da en çok tercih edilen aday konumunda. CHP adayı Muhittin Böcek ise %34 oy oranıyla ikinci sırada yer alıyor.

İşte Antalya anketinden çıkan sonuç;
(AK Parti) Hakan Tütüncü | %41
(CHP) Muhittin Böcek | %34
(İYİ Parti) Nesrin Ünal | %7
(DEM Parti) Kemal Bülbül | %7
(Zafer Partisi) Oğuz Ersöz | %2
(YRP) Ümit Özkurt | %1.5
Diğer Adaylar | %2.5
Kararsız/Cevap Yok | %5
# Son, Yer, Antalya, Mart

18 Mar 2024 - 14:58 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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