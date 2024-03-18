Antalya'da yarış değil adeta savaş yaşanıyor: Böcek mi, Tütüncü mü? İşte son anket sonucu

31 Mart yerel seçimlerine günler kala vatandaşın gözü anket sonuşlarında. Antalya’da MAK danışmanlık tarafından yapılan anket sonuçları şaşırtıcı. Y

apılan son ankette AK Parti adayı Hakan Tütüncü’nün CHP adayı Muhittin Böcek’e 7 puan farkla önde olduğu görüldü.

MAK Araştırma tarafından 1910 kişiyle yüz yüze yapılan ankete göre, Hakan Tütüncü %41 oy oranıyla Antalya’da en çok tercih edilen aday konumunda. CHP adayı Muhittin Böcek ise %34 oy oranıyla ikinci sırada yer alıyor.

İşte Antalya anketinden çıkan sonuç;

(AK Parti) Hakan Tütüncü | %41

(CHP) Muhittin Böcek | %34

(İYİ Parti) Nesrin Ünal | %7

(DEM Parti) Kemal Bülbül | %7

(Zafer Partisi) Oğuz Ersöz | %2

(YRP) Ümit Özkurt | %1.5

Diğer Adaylar | %2.5

Kararsız/Cevap Yok | %5