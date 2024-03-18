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Alanya'da korkunç olay: Cesedi 2 hafta sonra bulundu

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Alanya’da meydana gelen olayda yalnız yaşadığı söylenen 75 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Alanya'da korkunç olay: Cesedi 2 hafta sonra bulundu mask
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Edinilen bilgiye göre olay Hacet Mahallesi’nde meydana geldi.

75 yaşında yalnız yaşayan Erol Çevik adında yaşlı adamın oğlunun kendisine ulaşamaması üzerine komşularına haber verdi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin 2 haftalık olduğu edinilen bilgiler arasında. Detaylı otopsinin yapılması için ceset morga kaldırıldı.
# Polis, sağlık

18 Mar 2024 - 13:58 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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