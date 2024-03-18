Alanya'da korkunç olay: Cesedi 2 hafta sonra bulundu

Edinilen bilgiye göre olay Hacet Mahallesi’nde meydana geldi.
75 yaşında yalnız yaşayan Erol Çevik adında yaşlı adamın oğlunun kendisine ulaşamaması üzerine komşularına haber verdi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin 2 haftalık olduğu edinilen bilgiler arasında. Detaylı otopsinin yapılması için ceset morga kaldırıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.