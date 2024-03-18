Alanya Belediye Başkan Adayı Demir’den turizmde 12 ay sözü

YOĞUN bir tempoyla sürdürdüğü seçim çalışmalarında, Alanya'nın dört bir yanını karış karış gezerek, her kesimden insanla buluşmayı hedefleyen

Mevlüt Demir, Alanya'yı geleceğe taşıyacak 41 projeyi hazırladığını ve fırsat buldukça bu projeler hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Demir, yaz aylarında turizmin zirve yaptığı Alanya'da, kış aylarında ise otellerin kapalı kalmasının ve milyonlarca dolarlık yatırımların boşa harcandığının altını çizdi. Demir ayrıca, otel çalışanlarının bu durumdan olumsuz etkilendiğini ve sıkıntı yaşadığını ifade etti.

İskandinav ülkelerinin soğuk kış şartlarından kaçan ekonomik durumu iyi olan insanları Alanya'da ağırlayarak turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini söyleyen Demir, Alanya turizmini çeşitlendirerek spor ve kültür turizmini geliştirmeyi ve böylece turizm gelirlerini artırmayı planladığını ifade etti. Her fırsatta "Alanya iyi yönetilmiyor" diyen Mevlüt Demir, devlet görevinde edindiği tecrübe ve bilgi birikimiyle, halkın desteği sayesinde belediye başkanlığı görevini üstlendiğinde Alanya'nın şahlanacağını söyledi. İşsizliğin son bulacağını ve herkes için iyi bir gelecek inşa edileceğini belirten Demir, bu vizyonla "Haydi Alanya" çağrısında bulundu