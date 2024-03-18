Çanakkale Zaferi'nin 109’uncu yıldönümü Alanya’da kutlandı

HÜKÜMET Meydanı’nda gerçekleşen törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile birlikte CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler, siyasi partiler, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Programa Alanya Kültür Merkezi’nde devam edildi.