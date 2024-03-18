- Gündem

Çanakkale Zaferi'nin 109’uncu yıldönümü Alanya’da kutlandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya’da '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu Yıldönümü' nedeniyle tören düzenlendi. Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, ilçe protokolü, kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları ve öğrencilerin katıldığı Alanya Kültür Merkezi'ndeki törenle devam etti

Çanakkale Zaferi'nin 109’uncu yıldönümü Alanya’da kutlandı mask
Çanakkale Zaferi'nin 109’uncu yıldönümü Alanya’da kutlandı
Çanakkale Zaferi'nin 109’uncu yıldönümü Alanya’da kutlandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

HÜKÜMET Meydanı’nda gerçekleşen törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile birlikte CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler, siyasi partiler, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Programa Alanya Kültür Merkezi’nde devam edildi.
# devam, Alanya, Belediye, fatih, Atatürk, kültür, Antalya, yücel

18 Mar 2024 - 13:53 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Antalya'da Almanlar, Rusları ilk kez geride bıraktı mask
Antalya'da Almanlar, Rusları ilk kez geride bıraktı
Uzmanında Marmara için korkutan uyarı: En az 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz mask
Uzmanında Marmara için korkutan uyarı: En az 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
Meteoroloji'den Antalya ve Alanya'ya flaş uyarı mask
Meteoroloji'den Antalya ve Alanya'ya flaş uyarı
Acil servisi karantinaya alındı! Hastane zehirlenmeye başladı mask
Acil servisi karantinaya alındı! Hastane zehirlenmeye başladı
Bakan Işıkhan açıkladı! 5 yıl önce emekli olacaklar... mask
Bakan Işıkhan açıkladı! 5 yıl önce emekli olacaklar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Emekli ikramiyesi o tarihte yatacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Emekli ikramiyesi o tarihte yatacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber