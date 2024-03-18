18 Mar 2024 - 13:50 - Siyaset

Mahmutlar Muhtar Adayı Bağışlar "Başkanlar ile görüştü"

Alanya' nın en büyük mahallesi Mahmutlar Muhtar Adayı olarak çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Muhtar Adayı Azize Bağışlar Koca, Mahmutlar ' da bir kısım ziyaretler için bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP adayı Muhittin Böcek ve Alanya Belediye Başkanı aynı zamanda Cumhur İttifakı MHP Alanya Belediye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel ile görüşerek Mahmutlar hakkında istişarelerde bulundu.