Mahmutlar muhtar adayı Bağışlar: "Başkanlar ile görüştü"

Alanya'nın en büyük mahallesi Mahmutlar Muhtar Adayı olarak çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Muhtar Adayı Azize Bağışlar Koca, Mahmutlar ' da bir kısım ziyaretler için bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP adayı Muhittin Böcek ve Alanya Belediye Başkanı aynı zamanda Cumhur İttifakı MHP Alanya Belediye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel ile görüşerek Mahmutlar hakkında istişarelerde bulundu.

Halkımızın teveccühleri ile, 31 Mart'ta seçildiğimizde kamu kurumları ile uyumlu bir çalışma ile vatandaşlar arasında köprü görevi yaparak proje ve hizmetlerin takipçisi olacağız ayrıca ihtiyaç sahiplerine destek vereceğiz diyen Bağışlar ' a Belediye Başkanları da ilgi göstererek başarılar diledi.

Mahmutlar 'a tarihinde ilk kez kadın birisini muhtar yapacağız diyen Mahmutlar'lı vatandaşlar Bağışlar'a yoğun ilgi gösteriyor.