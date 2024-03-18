Erman Toroğlu: Osayi’ye 6 ay hapis cezası verilmeli

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbinin ardından Erman Toroğlu'nun açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"BU MAÇIN YARIDA KALMASI LAZIMDI"

Gündeme damga vuran maçı yorumlayan ünlü yorumcu Erman Toroğlu ise Meler'e sert şekilde tepki gösterdi. Meler'in maçı tatil etmesi gerektiğini savunan Toroğlu, "Bu maç 2-0 gitseydi, 60-65'te kalırdı. Bu maçın yarıda kalması lazımdı. Halil Umut Meler o yumruğu yemeseydi, bu maçı yarıda keserdi. Bu maçı yarıda kesseydi, ikinci vukuatlı maçı olacaktı. Bu maçın yarıda kalması lazımdı. Yardımcının kafasına bile madde geldi. Bunu sağlayan sensin ey TFF!" dedi.

"BU MAÇA BU HAKEM VERİLMEZ"

Meler'in bu maça verilmemesi gerektiğini belirten Toroğlu, "İnsanları birbirine kırdırmayın kardeşim. Halil istemiyordu bu maçı yönetmeyi, yarı finalde iyi maç bekliyor çünkü. Bu maça bu hakem verilmez, kiralık katil kullanıyorsunuz. Daha önce dayak yediği için maçı yarıda bırakamadı Halil! İnsanları birbirine mi öldüreceksiniz ağabey siz! Topçular dayak yedi orada, ya bıçaklı biri gelse taksa? Bunun adı vahşet!" şeklinde tepkisini ortaya koydu.

OSAYİ TESPİTİ

Toroğlu, Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel hakkında flaş tespitte bulundu. Osayi'nin ceza alması gerektiğini söyleyen Toroğlu, "Osayi’ye 6 ay hapis cezası verilmeli" dedi.

Kaynak: Haber MERKEZİ