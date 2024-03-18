Emeklilere Kötü Haber: Bayram İkramiyelerinde Beklenen Tutar Yatmayacak! SGK Uzmanı Açıkladı

Ocak ayında gerçekleştirilen düzenleme ile milyonlarca emeklinin maaşına yüzde 49,25 oranında bir zam yapıldı. Ancak, bu zammın ardından bile en düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesinde kalmaya devam etti. Bu durum, emeklilerin geçim sıkıntısı yaşamasına neden oldu. Açlık sınırının üzerinde bir maaş alamayan emekliler, ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyorlar.

Bayram ikramiyeleriyle ilgili ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama gündeme oturdu. Erdoğan, bayram ikramiyelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında verileceğini ve miktarının 3 bin TL olacağını duyurmuştu. Ancak, SGK Uzmanı İsmail Sevinç’in canlı yayında yaptığı açıklama, bu durumu netleştirdi.

Sevinç, emeklilere bayram ikramiyelerinde beklenen 3 bin TL’nin alınamayacağını belirtti. Özellikle dul ve yetim emeklilerin bu tutarı alamayacaklarını açıklayan Sevinç, “Herkes 3.000 lira alamıyor, onu da parantezinde söyleyelim. Burada 3.000 lira alamayacak olanlar dul ve yetimler olacak. Mesela dulların bazıları 2.250 lira, yetimler 750 lira olacak. Kısacası 3.000 TL değil. Bunların da aslında düzenlenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bu açıklama, emekliler arasında endişe ve hayal kırıklığına neden oldu. Beklenen miktarın alınamayacak olması, emeklilerin ekonomik durumunu daha da zorlaştırabilir. Konuyla ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve ilgili mercilerin gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor.