- Gündem

Nihat Hatipoğlu'nun sinirden küplere bindiği anlar: Genç kadın gözyaşları içinde...

ABONE OL Google News Sayfamız

Nihat Hatipoğlu, sunduğu Nihat Hatipoğlu ile İftar programında yine izleyicilerden gelen sorulara cevap verdi. Edanur adında bir genç kızın sorduğu soru izleyenleri duygulandırdı. Soru sorduktan sonra Nihat Hatipoğlu'nun cevabını dinleyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı.

Nihat Hatipoğlu'nun sinirden küplere bindiği anlar: Genç kadın gözyaşları içinde... mask
Nihat Hatipoğlu'nun sinirden küplere bindiği anlar: Genç kadın gözyaşları içinde...
Nihat Hatipoğlu'nun sinirden küplere bindiği anlar: Genç kadın gözyaşları içinde...
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İftar ve sahur programlarında soru alan Nihat Hatipoğlu gençlerden gelen soruları da yanıt veriyor.

Nihat Hatipoğlu ile İftar programında bir genç kızın sorusu tüm izleyenleri duygulandırdı. Edanur Doğan adındaki genç kız Hatipoğlu'na "Yıllar önce annem ve babam ayrıldı. Babam sonra bir evlilik yaptı. Evlilik yaptıktan sonra bizi reddetti. Ve şuan evli ve çok mutlu! Mutluluğunu sürekli gözümüzün önünde yaşıyor. Bunun günahı nedir?" diye sordu.

"BÜYÜK VEBALDİR"
Nihat Hatipoğlu bu soru karşısında genç kadının babasına sinirlenerek şunları söyledi:

"Baban ve annen ebediyen evli kalmak durumunda olmayabilirler. Evli kalmaları doğru olan da. Ama boşanabilirler, anlaşamazlar. Bir müddet sonra başka şeyler devreye girer. Muhabbet kalmaz, sevgi kalmaz bir şeyler döngüye girer. Bunlar tamam bunları kabul edebiliriz. Ama bir babanın ilk evliliğinden olan çocuklarını yok sayması onları küçümsemesi onlara hakaret etmesi mutluluğu onların gözüne sokarcasına yapması elbette ki büyük vebaldir. Yeni evladı varsa o da çocuğudur. Sizi arayacak gel kardeşlerinle buluşun bir araya gelin. Annenizle ayrılmış olabilirim ama ben sizin babanızım demesi lazım."


"EŞİ SÜREKLİ BİZİ KÖTÜLÜYOR"
Hatipoğlu'nu dinleyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı. Genç kız "Eşi sürekli bizi kötülüyor" deyince Hatipoğlu'ndan cevap gecikmedi.


Sözlerine devam eden Hatipoğlu, "Problem babanızın aldığı eşte değil babanızdadır. Kusura bakmayın suç sende... Özel hayatta evlenir, boşanırsınız bu sizin kararınızdır. Yeni hanıma 'bak eski bir evliliğim var oradan 2 çocuğum var, onlara annelik yapmalısın sen annelik yapmazsan ben de sana kocalık yapmam.' Öyle deseydi o kadın şu an size böyle davranmazdı, şu an problem babanızda" ifadelerini kullandı.

# sonra, Bir, devam, Gelen, hakim, Kadın

18 Mar 2024 - 11:11 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Uzmanında Marmara için korkutan uyarı: En az 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz mask
Uzmanında Marmara için korkutan uyarı: En az 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
Meteoroloji'den Antalya ve Alanya'ya flaş uyarı mask
Meteoroloji'den Antalya ve Alanya'ya flaş uyarı
Acil servisi karantinaya alındı! Hastane zehirlenmeye başladı mask
Acil servisi karantinaya alındı! Hastane zehirlenmeye başladı
Bakan Işıkhan açıkladı! 5 yıl önce emekli olacaklar... mask
Bakan Işıkhan açıkladı! 5 yıl önce emekli olacaklar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Emekli ikramiyesi o tarihte yatacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Emekli ikramiyesi o tarihte yatacak
Feci kaza! Çöp kamyonu kadına çarptı mask
Feci kaza! Çöp kamyonu kadına çarptı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber