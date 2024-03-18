Alanya Üniversitesi yeni bölüm ve yerleşke için tahliye bekliyor

MÜLKİYETİ Alanya Üniversitesi’ne ait, Çarşı Mahallesi'nde bulunan 11 dönüm arazi üzerine kurulu kampüs alanında yeni bölümler hayata geçirilecek. Üniversite bünyesine katılacak yeni yerleşkede, öğrencilere daha geniş mekansal ortamları sunulacak, yeni yerleşke birçok akademik ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

YENİ BÖLÜMLER İÇİN YENİ KAMPÜS KULLANILACAK

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, üniversitenin 2024-2028 dönemi Stratejik Plan Geliştirme hedefleri doğrultusunda üniversitede yeni bölümlerin açılacağını duyurdu. Rektör Prof.Dr. Mesut Güner; “Öğrencilerimize güncel ve rekabetçi bir eğitim imkânı sağlamanın yanı sıra, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli mezunlar yetiştirme misyonunu taşıyoruz. Üniversitemizde açacağımız; İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikoloji, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İç Mimarlık, Yazılım Mühendisliği ve Siber Güvenlik Mühendisliği programları hem üniversitenin akademik çeşitliliğini artıracak hem de topluma ve iş dünyasına daha fazla katkı sağlayacaktır. Meslek Yüksekokulumuzda ise, sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak birçok alanda yeni programlar açarak hem öğrencilere hem de Alanya’ya katkı sunmayı amaçlıyoruz. Açılacak bölümlerdeki kontenjan önerimiz 40 öğrenciyle sınırlı olacak olup, bu sayede öğrencilere daha fazla bireysel ilgi ve destek sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“TAHLİYENİN GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ”

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mesut Güner, yeni yerleşke hakkında önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Güner, yeni yerleşke olarak kullanılması planlanan alanın mülkiyetinin Alanya Üniversitesi'ne ait olduğunu vurgulayarak, üniversitenin genişleme planları doğrultusunda yerleşkenin biten kira sözleşmesinin uzatılmayacağını belirtti. Yeni yerleşkenin açılmasıyla birlikte, üniversitenin daha geniş bir ortama kavuşacağını dile getiren Rektör Prof.Dr. Güner, "Mülkiyeti Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı'na ait iken, YÖK taahhütleri doğrultusunda üniversitenin kuruluşu ile birlikte üniversitenin mülkiyetine geçen kampüs alanının tahliyesini bekliyoruz. Söz konusu kolej ile 11 yıl önce imzalanan kira sözleşmesi 1.5 yıl önce sona ermişti. Kuruma daha önce birçok kez niyetimizi ve kararımızı ilettik, ancak sonuç alamadık. Tahliyenin bir an önce gerçekleşmesini bekliyoruz. Tahliye gerçekleştiğinde üniversitemizde açılacak yeni bölümlerin eğitimleri bu yerleşkede gerçekleştirilecek. Mevcut yerleşkemizde ve mevcut yerleşkemizdeki eğitim programlarımızda herhangi bir değişiklik olmayacak. Mevcut yerleşkemizi de kullanmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. (Alanya Üniversitesi/BÜLTEN)