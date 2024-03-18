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Düğünde rezalet: Gelin alkolü fazla kaçırınca

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TikTok'ta 'amandascheller' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın düğünde alkolü fazla kaçırıp kontrolünü kaybedince sosyal medyada viral oldu. TikTok'ta 2.4 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan görüntüleri genç kadın "Düğünü mahvettim" notuyla paylaşınca yorum yağmuruna tutuldu.

Düğünde rezalet: Gelin alkolü fazla kaçırınca mask
Düğünde rezalet: Gelin alkolü fazla kaçırınca
Düğünde rezalet: Gelin alkolü fazla kaçırınca
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Utanmasına rağmen artık viral olan TikTok gönderisinde kendisini şimdiye kadarki "en sarhoş gelin" olarak ilan ederek dalga geçti.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI


TikTok'ta milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler ilk olarak Amanda'nın nedimelerine gelin çiçeğini attığı anlarla başladı. Ancak o anlarda Amanda buketi atmayı bile beceremedi.



Gelin çiçeğini attığı anlardan sonra ise gelin ve damadın ilk dansı başladı. O ve kocası düğünden önce prova yapmalarına rağmen Amanda her hareketi unuttu.

Düğün dansının bir anda kontrolden çıkması üzerine Amanda ve eşi konukları şaşkına çeviren figürler yapmaya başladı.


O anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Başkası adına utanmanın kelime anlamı" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu, hayatımın geri kalanında beni rahatsız edecek" yorumunu yaptı.
# Bir, düğün, Sosyal

18 Mar 2024 - 10:52 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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