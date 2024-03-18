Düğünde rezalet: Gelin alkolü fazla kaçırınca

Utanmasına rağmen artık viral olan TikTok gönderisinde kendisini şimdiye kadarki "en sarhoş gelin" olarak ilan ederek dalga geçti.
MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI
TikTok'ta milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler ilk olarak Amanda'nın nedimelerine gelin çiçeğini attığı anlarla başladı. Ancak o anlarda Amanda buketi atmayı bile beceremedi.
Gelin çiçeğini attığı anlardan sonra ise gelin ve damadın ilk dansı başladı. O ve kocası düğünden önce prova yapmalarına rağmen Amanda her hareketi unuttu.
Düğün dansının bir anda kontrolden çıkması üzerine Amanda ve eşi konukları şaşkına çeviren figürler yapmaya başladı.
O anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Başkası adına utanmanın kelime anlamı" yorumunu ekledi.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu, hayatımın geri kalanında beni rahatsız edecek" yorumunu yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.