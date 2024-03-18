SGK 'dan emeklilere kötü haber: Tek tek tespit edilip emeklilikleri iptal ediliyor! Aldıkları maaşları faiziyle istiyorlar

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, yapılan incelemeler sonucu usulsüz olarak maaş alan emeklilerin peşine düştü. Sigortaları tek tek incelendikten sonra o emeklilerin maaşları kesilecek.

HAKSIZ YERE MAAŞ ALIYORLAR

Kurum yaptıkları inceleme neticesinde, Türkiye’de çalışmadıkları halde bir iş yerinde çalışıyor gibi gösterdiği belirlene kişilerin emekli maaşlarını tek tek kesiliyor.

ÇOK SAYIDA EMEKLİNİN MAAŞI KESİLDİ BİLE

Camia Haber sitesine açıklama yapan bir SGK yetkilisi, emekli maaşları kesilen gurbetçilerin sayısının oldukça yüksek olduğunu ifade etti. Ayrıca yetkili bu sayının daha da artacağını düşündüklerini dile getirdi.

SAHTE ÇALIŞMALAR MERCEK ALTINDA

2021 yılında yayımlanan bir genelgeyle, sahte işyerlerinde çalıştığı SGK tarafından tespit edilen kişilerin emekli maaşları iptal ediliyor. SGK yetkilisi o tarihten bu yana ödenen maaşların geri alınacağını aktardı. Söz konusu uygulamanın yalnızca gurbetçiler için değil Türkiye’de yaşayanlar için de geçerli olduğunu anlattı.

SAHTE HİZMET KAZANDIRMASINA GÖZ YUMMAYACAKLAR

SGK yetkilileri, “Sahte hizmet kazandırılması” olarak belirlene emeklilik işlemlerinin çoğunluğunun “emeklilik danışmanları” tarafından yapıldığını da aktarıyor.

Yapılan incelemelerde, çeşitli avukatlık ve danışmanlık şirketleri de dahil olmak üzere pek çok işletme ve kişinin, işçi çalıştırmadıkları hâlde SGK’ya bildirim ve ödeme yaptı tespit edildi.

Bu şekildeki bir ödemenin “Sahte hizmet kazandırılması” olmasından kaynaklı emeklilik ödemelerinin iptal edildiği bildirildi.