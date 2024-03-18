Turizm sezonu öncesinde şok gelişme! "Fransa Rusya'ya karşı kara harekatı yapacak"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da Rus güçlerine karşı Batı'nın müdahalesinin kaçınılmaz olabileceğini belirtti. Alman ve Polonyalı liderlerle yaptığı görüşmenin ardından bir mülakatta konuşan Macron, Rus güçlerine karşı sahada operasyon yapma ihtiyacının olabileceğini ifade etti. Macron, bu durumun istenmeyen bir senaryo olmasına rağmen, gerektiğinde harekete geçileceğini söyledi ve Fransa'nın bu tür operasyonları gerçekleştirebilecek güce sahip olduğunu vurguladı.

Macron, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini dile getirmişti. Bu açıklama, Berlin ve diğer Avrupalı ortaklar tarafından sert tepkilerle karşılanmıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Macron'un Ukrayna'ya asker göndermeyi dışlamaması ve müttefikleri "korkak" olmamaya çağıran yorumlarına tepki göstermişti.

'KİEV'LE DAYANIŞMA'

Berlin'de Alman ve Polonyalı mevkidaşlarıyla bir araya gelen Macron, üç ülkenin "Rusya'nın kazanmasına asla izin vermeme ve Ukrayna halkını sonuna kadar destekleme" konusunda birleştiğini açıkladı. Bu buluşma, Kiev ile dayanışma içinde olduklarını gösterdi.