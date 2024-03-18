18 Mar 2024 - 10:19- Dünya G:

Turizm sezonu öncesinde şok gelişme! "Fransa Rusya'ya karşı kara harekatı yapacak"

ABONE OL Google News Sayfamız

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'da Rus güçlerine karşı kara operasyonlarının "kaçınılmaz" olduğunu belirtti. Batı'nın, "bir noktada" Rusya'ya karşı sahada aktif operasyonlar yapması gerektiğini vurgulayan Macron, bu durumun istenmeyen bir senaryo olmasına rağmen, Fransa'nın buna hazır olduğunu ifade etti.

Turizm sezonu öncesinde şok gelişme! "Fransa Rusya'ya karşı kara harekatı yapacak" mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da Rus güçlerine karşı Batı'nın müdahalesinin kaçınılmaz olabileceğini belirtti. Alman ve Polonyalı liderlerle yaptığı görüşmenin ardından bir mülakatta konuşan Macron, Rus güçlerine karşı sahada operasyon yapma ihtiyacının olabileceğini ifade etti. Macron, bu durumun istenmeyen bir senaryo olmasına rağmen, gerektiğinde harekete geçileceğini söyledi ve Fransa'nın bu tür operasyonları gerçekleştirebilecek güce sahip olduğunu vurguladı.

Macron, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini dile getirmişti. Bu açıklama, Berlin ve diğer Avrupalı ortaklar tarafından sert tepkilerle karşılanmıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Macron'un Ukrayna'ya asker göndermeyi dışlamaması ve müttefikleri "korkak" olmamaya çağıran yorumlarına tepki göstermişti.

'KİEV'LE DAYANIŞMA'

Berlin'de Alman ve Polonyalı mevkidaşlarıyla bir araya gelen Macron, üç ülkenin "Rusya'nın kazanmasına asla izin vermeme ve Ukrayna halkını sonuna kadar destekleme" konusunda birleştiğini açıkladı. Bu buluşma, Kiev ile dayanışma içinde olduklarını gösterdi.

# Bir, etti, Gelen, açıklama, ifade

18 Mar 2024 - 10:19 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Turizm sezonu öncesinde şok gelişme! "Fransa Rusya'ya karşı kara harekatı yapacak" mask
Turizm sezonu öncesinde şok gelişme! "Fransa Rusya'ya karşı kara harekatı yapacak"
Şoke eden alışveriş! Kargo paketinden insan kanı çıktı mask
Şoke eden alışveriş! Kargo paketinden insan kanı çıktı
Havalimanında bomba paniği! Apar topar boşaltıldı mask
Havalimanında bomba paniği! Apar topar boşaltıldı
İstihbarattan alışılmadık ilan: Teröristleri arıyoruz mask
İstihbarattan alışılmadık ilan: Teröristleri arıyoruz
Otele bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var mask
Otele bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kasırga ve hortum hayatı felç etti: 2 ölü mask
Kasırga ve hortum hayatı felç etti: 2 ölü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber