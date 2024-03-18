Borcu olanlara flaş uyarı: Boşuna ödemeyin, silinecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, bu borçlara af geleceğini açıklayarak milyonlarca vatandaşı sevindirdi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamalarına göre, vergi borçları için yeniden yapılandırma yasası çıkarılacak. Vatandaşlar, borçlarının bir kısmının silineceği ve gecikme faizlerinin affedileceği bu düzenlemeyi heyecanla bekliyor.

Vergi düzenlemelerindeki bu olası değişikliklerin vergi mükelleflerini önemli ölçüde etkileyeceği vurgulanırken, düzenli vergi ödeme konusunda sıkıntı yaşayanların borçlarının hızla arttığına dikkat çekildi. Ayrıca, vergi borçlarının büyümesiyle birlikte banka hesaplarının bloke edilmesi ve e-haciz işlemlerinin arttığına dikkat çekildi.

Erdursun'un uyarıları arasında, işyeri kapanışlarının artması ve yeni işletme açma oranlarının düşmesi gibi endişe verici durumlar da yer alıyor. Bu bağlamda, vergi düzenlemelerinde olası değişikliklerin yakından takip edilmesi ve mali durumların düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

VERGİ BORÇLARINDAN KURTULACAKSINIZ

Erdursun paylaşımında, " Son olarak 7440 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'' 31.12. 2022 tarihine kadar vergi ve sigorta prim borçları için yapılandırma gelmişti! (halk dilinde af ancak bu bir af değildir, verginin aslı silinmez, gecikme faizinin bir kısmı silinir, borç taksitlere bölünür)” ifadelerini kullandı.

BORÇLAR YAPILANDIRILACAK

2024'de tekrar bir yapılandırma ihtiyacı doğacaktır diyen Erdursun, “2024'ün ikinci döneminde tekrar yapılandırma yasası çıkar diye düşünüyorum. Vergideki gecikme faiz oranı aylık %3,5'e kadar yükselmiş durumda. Vergisini düzenli ödeyemeyenlerin borçları hızla büyüyor, banka hesapları bloke ediliyor ve evi-arabası olanların başvurduğu E-haciz işlemleri artıyor” şeklinde konuştu.

GENİŞ ÇAPLI VERGİ DÜZENLEMESİ GELİYOR

Geçmiş yıllara göre işyeri kapanışları artarken, yeni işletme açma oranları düşüş gösteriyor diyen Erdursun, “Ticaret yapmak ve işletmeyi sürdürmek giderek zorlaşıyor. Bu nedenle mali konularda dikkatli olunması önem arz ediyor. Yakın gelecekte vergi düzenlemelerinde değişiklik olabileceğini göz önünde bulundurarak, mali durumları düzenli olarak takip etmek önemli olacaktır” dedi.