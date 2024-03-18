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Survivor'da Aleyna krizi: Kırmızı takım darmadağın

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Son olarak Yunus Emre'nin eşinin yaptığı "Aleyna'dan uzak dur" uyarısıyla gündeme gelen Aleyna Survivor fragmandaki haliyle dikkat çekti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun sinir krizi geçirdiği anlar herkesi üzdü.

Survivor'da Aleyna krizi: Kırmızı takım darmadağın mask
Survivor'da Aleyna krizi: Kırmızı takım darmadağın
Survivor'da Aleyna krizi: Kırmızı takım darmadağın
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Survivor All Star fragmanında Aleyna Kalaycıoğlu'nun ağladığı ve sinir krizi geçirdiği anlar dikkat çekti.

Başarılı yarışmacılardan biri olan Survivor Aleyna resmen ağlama krizine girdi.



Yunus Emre'nin eşinin iletişim ödülünde hedefinde olan Aleyna fragmanda "Ben kimsenin sinir tahtası da değilim hiçbir şeyde değilim. Bak çok doluyum her şeyi içime atıyorum. Kimse kırılmasın diye yükselmiyorum. Ay beni bitirdiler ya" sözleriyle dikkat çekti.



Ağladığı ve etrafa vurduğu anlarla dikkat çeken Aleyna'nın durumu özellikle fanlarını çok üzdü. Fragmanda Aleyna'nın yarışmaya da çıkmadığı dikkat çekti.

Aleyna'ya dair sosyal medyada "Bunları hak etmedi", "Aleyna'ya içim parçalandı" yorumları yapıldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları
# Sosyal, Survivor

18 Mar 2024 - 09:59 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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