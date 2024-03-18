Survivor'da Aleyna krizi: Kırmızı takım darmadağın

Survivor All Star fragmanında Aleyna Kalaycıoğlu'nun ağladığı ve sinir krizi geçirdiği anlar dikkat çekti.

Başarılı yarışmacılardan biri olan Survivor Aleyna resmen ağlama krizine girdi.





Yunus Emre'nin eşinin iletişim ödülünde hedefinde olan Aleyna fragmanda "Ben kimsenin sinir tahtası da değilim hiçbir şeyde değilim. Bak çok doluyum her şeyi içime atıyorum. Kimse kırılmasın diye yükselmiyorum. Ay beni bitirdiler ya" sözleriyle dikkat çekti.





Ağladığı ve etrafa vurduğu anlarla dikkat çeken Aleyna'nın durumu özellikle fanlarını çok üzdü. Fragmanda Aleyna'nın yarışmaya da çıkmadığı dikkat çekti.



Aleyna'ya dair sosyal medyada "Bunları hak etmedi", "Aleyna'ya içim parçalandı" yorumları yapıldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları