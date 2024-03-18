Engin ve Dilan Polat'a gizemli telefon: Kasım'a kadar bekleyin

Banu Parlak'ın 4 saat arayla dükkanı 2 kez taranmıştı ve tetiği çekenlerin ardından 'Daltonlar' çıkmıştı. Saldırı emrini verdiği iddia edilen Polatlara ise cezaevinden esrarengiz bir telefon geldi. Kara para soruşturması kapsamında telefonları dinlenen Engin ve Dilan Polat'ın o görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

BANU PARLAK'IN GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANDI



1 Ekim Pazar günü Dilan Polat ile aralarında husumet olan Banu Parlak'ın Başakşehir'deki güzellik merkezi kurşunlandı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı ve o kişiler Daltonlar çetesi üyesiydi. İddiaya göre aracılar üzerinden baba Sezgin Polat iletişime geçmişti. Sezgin Polat kara para soruşturmasından tutuklandıktan 10 gün sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilip sorgulanmasının nedeni de işte buydu.

2 GÜN ARAYLA ATEŞ AÇILDI



Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasının ardından bu kez namlular Dilan ve Engin Polat'ın iş yerlerine çevrildi. İki gün arayla ateş açıldı.

ESRARENGİZ TELEFON



Kanal D Haber'in haberine göre kara para soruşturmasında Polat ailesinin telefonları dinleniyordu. Saldırıdan 7 gün sonra Engin Polat'a bir telefon geldi. Arayının konumu ise çok dikkat çekiciydi. Mahkum, Maltepe Cezaevi'nden arıyordu. İklinin konuşmalarının içeriği ise Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlayan Daltonlar çetesiydi.

"ŞU AN DURDU GİBİLER AMA..."



Fatih Gezer isimli kişi Polat'a "Bu Can Dalton bu Barış'a ulaşacak kişiler var. Ben onlarla konuştum. Şu an durdu gibiler ama bak saana şunu söylüyorum. Bunlar sana nasıl temas etti. Onu da bilmiyorum da." dedi.

"KASIM'A KADAR BEKLEYİN"



Aynı isim cezaevinden bir gün sonra tekrar arayarak "Seni bir Yıldıray diye biriyle konuşturmak istiyorum da sen arar mısın onu? Bu Barışların kardeşi, ben dedim ki bak Kasım'a kadar bekleyin bir ateşkes yapın. Tamam bak şöyle senle sadece konuşacak. Şu an için ateşkes bir dursun. Baba benim derdim o tamam mı, namludan bir şey çıkmasın be kardeşim. Hani derdim ne biliyor musun? Senin vücuduna ok dönmesin üç dakika beş dakika konuş Kasım'a kadar bunlar bekleyecek. Ben çıkınca bunlarla oturacağım. Muhammet var, Yıldıray var, Koray var, bunlar direkt o İtalya'daki Barış ile şey hatta ben" dedi. 'Barış' denilen isim ise Daltonların lideri Barış Boyun'du.

"TELEFONLA ÇOK KONUŞMANIN BİR GEREĞİ YOK"



Engin Polat ise "Şey kardeşim sen numarayı ver tamam telefonla da çok konuşmanın bir gereği yok." dedi. Parlak'ın ardından Polatların iş yerlerini kurşunlayanların arkasındaki isim de araştırılıyor. Savcılık kaynaklarına göre bu saldırının ardından Barış Boyun da çıkabilir. Çünkü Parlak'ın iş yerini kurşunlattıran Polatlardan daha fazla para talep ettiği için anlaşmazlık yaşandı.

Kaynak: MYNET