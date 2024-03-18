Türk futbolunda skandal gün!

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Oldukça gergin bir atmosferde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından ise ortalık karıştı.

Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcuların orta sahada galibiyet sevinci yapmasının ardından sahaya girdi. Sahaya giren taraftarlar, Sarı-Lacivertli futbolculara saldırdı.

Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel ve Michy Batshuayi'nin taraftarlarla yaşadıkları ise gündem oldu. Osayi, bir taraftarla yumruk yumruğa kavga ederken; Batshuayi ise sahaya giren bir taraftara uçan tekme attı.

Trabzonsporlu bir taraftar ise Fenerbahçeli Dominik Livakovic'e saldırıp Hırvat kaleciye yumruk savurdu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalar peşi sıra geldi. İşte o açıklamalar:

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "2-0'dan 2-2 olacak durumu konuşacakken hem devre arası hem maç sonu durumu konuşacağız. Bunu konuşmak istemiyorum. Konuşarak düzelmeyecek. Sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Devre arasında İsmail Kartal'a da dedim. Oyun içinde bir şey olmasın, daha önce benzer şeyler yaşandı. Maçın sonunda yaşadıklarımız üzüntü verici. Bu durumdan ne çıkacak merak ediyorum. MHK'si, PFDK'sinden toplam ne çıkacak bilmiyorum. Saha içinde kalacağım. Oyuna dönüş iyi. Lig üçüncüsüyüz, kupada yarı finaldeyiz. Oyuncularımız vazgeçmedi, geri döndü, kaybetmeyi hak etmedik."

Trabzonsporlu Enis Bardhi: "Bugün yaşanan manzara, hayatımda ilk defa gördüğüm bir manzara... Maçın sonunda o kutlamayı yaparsanız, bu sıkıntılar çıkıyor..."

Uğur Meleke: "TFF ve Spor Bakanlığı, futbolda can güvenliği sağlayamıyor. Önce can güvenliği sağlayın, sonra futbol konuşalım. Bu insanların canını koruyamayacaksak, futbol oynamanın ne anlamı var? Durdurun hocam futbolu!"

Erman Toroğlu: "Bu sene kan çıkmasından korkuyorum. Bunu görmemek için aptal olmak lazım. Cinayet işlenir cinayet! Biri sahaya girdi, Dzeko'ya bıçağı taktı. Kim kaldıracak o futbolcuyu oradan! Polis niye yok ağabey bu maçta?"

Trabzonsporlu eski futbolcu Tolga Zengin: "Futbolcular sana ne yaptı? Livakovic sana ne yaptı? Trabzonlu ve Trabzonsporlu tribünden gelen biri olarak söylüyorum. Böyle maça geleceksiniz, gelmeyin! Böyle dava savunulmaz. Dava savunmanız gereken zamanlar önceydi. Şu görüntünün izahı yok! Trabzon'a futbol şehri diyorsun, Trabzon'u nasıl böyle gösteriyorsun ya? İnandıkları dava için yapıyorlar ya... O davaya sonuna kadar sahip çıkmış biri olarak konuşuyorum. Yanlış yapıyorsunuz, o çocukların kılına zarar gelse, ödeyemezsiniz. Kaleci yerde sakatlanmış, yüzüne madde atıyorsunuz. Böyle hak mı aranır? Gidin başka yerde hak arayın! Gençlerse, eğitimsizlerse gelmesinler abi. İki takım futbolcuları, Halil Umut Meler'i bile idare etti sahada."

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu: "Takım otobüsümüze saldıranları bu güne kadar bulamadınız (aslında buldunuz da yargı önüne çıkarmaya kıyamadınız) milyonların gözü önünde futbolcularımıza saldıranları bulun bari."

AVRUPA BASININDA SES GETİRDİ

Orta saha bir anda karışırken, arbede yaşandı. Çok sayıda güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle, Fenerbahçe takımı güçlükle tünele girerek yeşil zeminden ayrıldı. Olaylı karşılaşmadan yansıyanlar Avrupa basınında geniş yer buldu.

Trabzonspor -Fenerbahçe maçına dair Avrupa basınında yer alan başlıklar şöyle:

İNGİLİZ BASINI

BBC Sport: Trabzonsporlu taraftarlar, mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

The Sun: Chelsea'nin eski futbolcusu (Michy Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftara Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi. Başka bir tanıdık isim (Bright Osayi-Samuel), yöneticiler bile taraftarlarla çatışırken, bir saha işgalcisini yere serdi.

Mirror: Eski QPR yıldızı (Bright Osayi-Samuel), sahaya şiddetli müdahalede bulunan Fenerbahçe oyuncuları siper almak için koşarken taraftara yumruk attı.

HOLLANDA BASINI

De Telegraaf: Türkiye'de işler yine ters gidiyor: Holiganların sahaya hücum etmesinden sonra Michy Batshuayi karate vuruşunu yapıyor.

Voetbal: Türk hükümeti Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki kitlesel kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

İSPANYOL BASINI

Marca: Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçelilere saldırdı.

Mundo Deportivo: Türkiye'de kıyasıya mücadele: Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçelilerle kavga ediyor!

İTALYAN BASINI

Calcio Mercato: Türkiye, Trabzonspor – Fenerbahçe maçında cinnet sahneleri: Batshuayi ve Osayi rakip taraftarlara yumruk attı. Unutulmayacak bir sonla biten ve Türkiye Ligi stadyumlarındaki yaygın şiddet temasını güçlü bir şekilde geri getiren bir maç. Chelsea'nin eski forvet oyuncusu Michy Batshuayi'nin belirleyici golüyle Trabzonspor'un sahasında elde ettiği heyecan verici 3-2'lik galibiyet, ev sahibi takımın bazı taraftarlarının hakemin son düdüğü sonrası talihsiz tepkisine neden oldu.

Tuttosport: Türkiye'de Fenerbahçelilere saldırı saçmalığı: Ne oldu? Türkiye Ligi'nde inanılmaz şiddet sahneleri. Trabzonspor taraftarlarının saha ortasında futbolculara saldırısı.

La Gazetta: Batshuayi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası taraftara dönen tekme.

FRANSIZ BASINI

L'equipe: Trabzon'da Fenerbahçe galibiyetinin ardından kaos ortamı.

Foot Mercato: Bright Osayi-Samuel tehlikeli bir taraftarı etkisiz hale getirdi

RMC Sport: Türkiye: Saha işgalinin ardından Trabzonspor'da inanılmaz şiddet içeren kaos sahneleri.

ALMAN BASINI

Kicker: Türkiye'de skandal: Trabzonspor taraftarları sahaya hücum edip, Fenerbahçe oyuncularına saldırdı. Geçmişte Türk futbolu benzer olaylarla olumsuz manşetlere çıkmıştı. Hakem Meler'e geçen Aralık ayında oynanan maçta Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca saldırmıştı. Koca'ya federasyondan ömür boyu men cezası verilirken, yaşananlar üzerine Süper Lig'e ara verilmişti.

Bild: Türkiye'de skandal. Taraftarlarla oyuncu kavgası, Dortmund'un eski oyuncusundan (Michy Batshuayi) sert vuruşlar!

PORTEKİZ BASINI

A Bola: Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde Türkiye'de kaos.

Kaynak: Karar