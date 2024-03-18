Gökhan Zan hakkında şok iddia: "5 milyon dolar artı TRT yorumculuğu..."

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) gece yarısı Hatay Belediye başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesi gündem oldu. TİP'in "Partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır..." açıklaması sonrası Zan'ın suç duyurusunda bulunup "şantaj, iftira ve montaj" açıklaması bir çok iddiayı da beraberinde getirdi. Gazeteci İsmail Saymaz, TİP yetkilileri ve Gökhan Zan'la yaptığı konuşmayı aktardı.

"AK PARTİ'DEN 5 MİLYON DOLAR İSTEDİ"

Saymaz'ın aktardığına göre T.K. isimli bir kişi Gökhan Zan'la iletişime geçti. İddiaya göre T.K. isimli kişi "AK Parti Hatay İl Binası'ndan aradığını" söyleyerek, kayıt altına aldığı bu görüşme sırasında Gökhan Zan'a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar önerdi. Zan da iddiaya göre 5 milyon dolar için pazarlık etti.

TRT'DE SPOR YORUMCULUĞU YAPMAK İÇİN PAZARLIK

İkinci bir görüşme kaydında ise Gökhan Zan'ın TRT'de spor yorumculuğu yapmak için pazarlık ettiği ileri sürüldü. Turgay Kocakaya, bir süre sonra yine iddiaya göre bu kayıtları kullanarak Gökhan Zan'a şantaj yaptı. Gökhan Zan da suç duyurusunda bulundu. Bu iki ses kaydı CHP'nin adayı Lütfi Savaş'ın ekibine de TİP Genel Merkezi'ne de ulaştı. TİP Genel Merkezi, kayıtları dinledikten sonra Gökhan Zan'la görüştü. Gökhan Zan iddiaya göre ilk ses kaydının tamamen montaj olduğunu ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Spor yorumculuğuyla ilgili olan ikinci kaydı ise kısmen doğruladı ve yerel seçimlerden sonra yorumcu olarak mesleğine devam etmek istediğini söyledi.

"SES KAYDININ MONTAJ OLMA İHTİMALİ ZAYIF"

Saymaz'a konuşan TİP yöneticileri ise ses kaydının montaj olduğuna ilişkin iddiayı inandırıcı bulmadıklarını, zaman zaman Türkçe, zaman zaman Arapça konuşulan ses kaydının montaj olma ihtimalinin zayıf olduğunu aktardı. Gökhan Zan'la yapılan görüşmenin ardından adaylıktan çekilmesi kararı alındı. Gökhan Zan ise bu meselenin kendisi için şeref meselesi olduğunu belirterek adaylıktan çekilmeyeceğini ve TİP desteği olmasa da yarışa devam edeceğini söyledi.

GÖKHAN ZAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Türkiye İşçi Partisi'nin adaylığı geri çektiği Zan gelişme sonrası yaptığı ilk açıklamada adaylık süresi boyunca tehditlere ve şantajlara maruz kaldığını ifade edip "Yoluma ve adaylığıma daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim" demişti.

"TEHDİT VE ŞANTAJLARA UĞRADIM"

Adliyeye giderek suç duyurusunda bulunan Zan, adliye önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Sevgili halkım. Sizlerle bu yola çıkarken asla pes etmeyeceğimi, mücadeleden vazgeçmeyeceğimi, yolumuza engeller çıkarsalar da geri adım atmayacağımı söylemiştim. Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk günden beri rahatsız oldular.

Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri FETÖ'cü yöntemlere, montajlara sarıldılar. Ama bu sefer sert kayaya çarptılar ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz değerli hemşerilerimin mücadele azmine ve kararlılığına yenik düşecekler.

Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim. Karanlık odaklara, kiralık çetelere ve satılık kalemlere inat güzel günler göreceğiz. Uğradığım tehdit ve şantajlar hakkında yaptığım suç duyurusu sonrası basın açıklamamı saygıyla paylaşıyorum."

Kaynak: Sondakika