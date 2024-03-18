Olay, saat 21.00 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. A.S. isimli çocuk ile Recep Hamleci karşılaştıkları kahvehanede bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında A.S., yanındaki bıçakla Recep Hamleci'ye saldırdı. Kahvehanedeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, Hamleci aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin ilk müdahaleyi yaptığı Hamleci, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamleci, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Recep Hamleci'nin cenazesi Karabük Eğitim ve araştırma Hastanesi morguna götürüldü. A.S. ise olay yerine gelen polis ekibi tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Korkunç olay! 14 yaşındaki çocuğun bıçaklamasıyla öldü
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada 14 yaşındaki A.S. tarafından bıçakla ağır yaralanan Recep Hamleci (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.