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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Artık serbest olacak...

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren flaş bir değişiklikle trafik sigortasında yeni bir dönem başlıyor.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Artık serbest olacak... mask
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortası konusundaki sorunları çözmek adına önemli bir düzenleme gerçekleştirdi.

SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, daha önce açıkladığı trafik sigortası yol haritasının detaylarını paylaştı. Eroğlu, sürücülerin davranışlarına müdahale ederek zararları kaynağında azaltmanın önemine vurgu yaptı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ikinci bir düzenleme şansının olmadığını belirten Eroğlu, artık sigorta kanunuyla ilgili önemli bir değişikliğin hayata geçirileceğini açıkladı.

ÖDEME SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Tazminat hesaplamasının artık mevzuata konulamayacağını belirten Eroğlu, sektör ödemelerinin de buna göre düzenleneceğini ifade etti. Trafik kazalarının azaltılması amacıyla tahkim sistemi, eşdeğer parça kullanımı gibi aşırı hasar üreten alanları kapsayan bir düzenleme yapılacağını belirtti.

Yeni düzenlemede, kişi temelli poliçe, müşteri davranışlarını etkileme, doğrudan tazmin gibi çalışmalar sonucunda sürücünün niteliğine göre teklifin verileceği serbest bir tarife sistemi amaçlanıyor.

Eroğlu, zorunlu trafik sigortası konusundaki sorunlara değinerek, cezaların yanı sıra tarife artışları ve genelgelerle çözüm arayışının devam ettiğini belirtti.

ZORUNLULUK KALDIRILIYOR

Eğer mevcut önlemler sonuç vermezse, trafik operasyon merkezi kurulacak. Altyapının hazır olduğunu belirten Eroğlu, platformda teklif geldiğinde sigorta şirketlerinin zorunlu olarak teklif vermesi uygulamasının kaldırılacağını söyledi.

SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, konuya ilişkin yaptığı detaylı açıklamada şu ifadeler yer verdi;

"Müşteri acenteye geldi, acente şirkete bildirecek, şirket yapacak veya yapmayalım diyecek. O zaman poliçe talebi operasyon merkezine gönderilecek. Talep edenin bilgileri 27 tane trafik sigortası satan şirket tarafından görülecek."

"Teklif verip vermemek tamamen serbest olacak. Zorla ver demiyoruz. Teklif verildiyse bekletmeden 5 dakikada poliçeleştirilecek Eğer hiç bir sigorta şirketi teklif vermezse ki ben bunun yüzde 10''u geçeceğini zannetmiyorum. Kimse teklif vermediyse bir önceki sigorta şirketinin üzerinden havuza atacağız, bütün sektöre dağıtacağız. 1, 2, 3. basamakta nasıl yapıyorsak aynı şekilde alıp havuza dağıtacağız."

Kaynak: Kamu Son Haber

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18 Mar 2024 - 02:18 - Ekonomi

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