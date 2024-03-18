Bakan Şimşek'ten kritik "vergi" açıklaması: Vergi mi geliyor?

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması yaklaşırken, Bakan Şimşek enflasyonun seyrine ilişkin net bir durum çizdi. Enflasyonun düşüşünün işaretini temmuzda gösteren ve tarih veren Şimşek, 12 ay sonrası için yüzde 36 enflasyon hedefini vurguladı. Ayrıca, kredilere ilişkin olarak da "Biz, kaynakların üretime yönlendirilmesinden yanayız. Bu doğrultuda önlemler aldık ve gerektiğinde ek tedbirler alacağız" dedi.

Bakan Şimşek'in Kanal 7'deki canlı yayınında öne çıkan bazı mesajlar şöyle:

• Orta Vadeli Programın temel hedefi enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek. Üç yıllık bir programla para politikalarını etkin hale getirdik. Programın dezenflasyon odaklı üç temeli var. Enflasyonu düşürmek için sıkı para ve maliye politikaları izleyeceğiz.

• Bu program, enflasyonu tek hanelere indirmeye yönelik bir program. Bu hedefe ulaşmak için sıkı para politikaları uygulanıyor. Merkez Bankası, enflasyonu azaltıcı adımlar atıyor. Gerektiğinde ne yapılması gerekiyorsa Merkez Bankası onu yapacaktır. Merkez Bankası, enflasyonu düşürmek için gereken her şeyi yapacak.

YENİ VERGİ GELİYOR MU?

• Geçen yıl deprem nedeniyle büyük bir açıkla karşı karşıya kaldık. Dış borçlanma yerine açığı azaltmayı tercih ettik. Bu nedenle vergilerde artışlar yapıldı. Bu doğrudan enflasyona etki eden unsurlardır. 2024'te bu tür etkiler olmayacak. Bunlar tek seferlik etkilerdir. Enflasyonu artıran yeni vergiler olmayacak.

• KDV genel oranını artırmayacağız, Kurumlar Vergisi'ni de artırmayacağız ancak istisna ve muafiyetleri gözden geçireceğiz. Verimliliği de değerlendireceğiz.

ENFLASYONDA 'YÜZDE 36' HEDEFİ İÇİN TARİH VERİLDİ

• Enflasyon, mayıs ayına kadar artmaya devam edecek. Yıllık bazda yükselirken, aylık bazda düşüş yaşanacak. 12 ay sonra enflasyon yüzde 36'ya inecek. Enflasyon, 3 Temmuz'dan itibaren düşüşe geçecek. Çünkü çıktı açığı temmuzda azalmaya başlayacak. Para politikası zaman alıcı bir süreç olduğundan enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşeceğini söylüyoruz. Enflasyonda düşüş eğilimi başladı ve sabırla programımızı uygulayacağız.

• Cari açık, bu yıl ortasında belirlediğimiz hedeflerden daha iyi bir noktada olacak.

KREDİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA: EK TEDBİRLER GELECEK Mİ?

• Verimliliği artırmamız gerekiyor. Çok kapsamlı yapısal reformlar planlıyoruz. Bir eylem planımız var ve bunlar zaman çizelgesine bağlı olarak ilerliyor. Programımız sağlam temellere dayanıyor. Bu program Cumhurbaşkanımız tarafından destekleniyor. Biz, kaynakların üretime yönlendirilmesinden yanayız. Bu doğrultuda önlemler aldık ve gerektiğinde ek tedbirler alacağız.

DOLARIN 40 LİRAYA ÇIKACAĞI İDDİASI

• Son zamanlarda açıkça bir karamsarlık hava yayılıyor. Muhalefet, projeleri ve vizyonları yerine toplumun umutlarını olumsuz etkileyen yaklaşımlarla seçimlere gitmeye çalışıyor.

• Programımız işliyor ve hiçbir şekilde kötümserlik için yer yok. Programın başarısını açıklayayım: İlk olarak, "bu programı uygulamaya koyduktan sonra büyüme dengelenecek" dedik. Geçen yılın ikinci çeyreğine bakalım, yani program öncesi döneme; iç talep hızlı bir şekilde büyüyor. Büyümeye iç talep yüzde 10 katkı sağlarken net ihracat -6.3 puan etkiliyordu.

• Yüzde 4'lük büyüme enflasyonist bir büyümedir. Üçüncü çeyreğe geldiğimizde iç talebin etkisi 8.6'ya düşmüş, net ihracat ise -2.3'e gerilemiştir. Son çeyreğe geldiğimizde ise iç talebin etkisi 4.6'ya, net ihracat ise -0.6'ya düşmüştür. Bu yılın ilk çeyreğindeyiz ve net ihracat etkisi artıya dönmüştür. Artık Türkiye, dış satışlarla kısmen büyümektedir. İç talep hala güçlü ancak giderek ılımlı bir hal alacaktır.

• Geçen Haziran'dan bu yana en az 40 haberimizi yalanladık. Bu yalan haberlerle uğraşmaktan yorulduk, ancak bazı kesimler hala bu yalanları üretmeye devam ediyorlar. Seçim öncesi belirsizlik yaratmaya çalışıyorlar, ancak programımız sağlam ve işler durumdadır.

Kaynak: Kamu Son Haber