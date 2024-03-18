Borsada cehennem gibi seviye! Tavana vurmuştu... Yasak getirildi

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlat Platformu’na (KAP) gönderilen yazılı açıklamada Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında geçtiğimiz haftalarda halka arz olarak tavan serisine devam eden Mogan Enerji (MOGAN) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama (DOBUR) hisseleri hakkında 17 Nisan 2024 tarihine kadar yasak veya tedbir kararı alındı.

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda 11,33 TL'den halka arz olarak işlem görmeye başlayan Mogan Enerji 7 gündür tavan serisini sürdürüyor. Mogan Enerji, 15 Mart tarihi itibariyle 22,04'den işlem görüyor. Yasak kararı sonrası yatırımcıların gözü haftanın ilk işlem günü MOGAN paylarının vereceği tepkiye çevrildi.

Borsa İstanbul tarafından kararlara ilişkin KAP’A gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı;

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Mogan Enerji (MOGAN) payları 18/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama (DOBUR) payları 18/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

EMİR PAKETİ NEDİR?

Emir paketi tedbiri, piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması gibi uygulamaları içerir. Bu tedbirler, ilgili paydaşlar arasında halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan diğer tedbirlerle (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri gibi) birlikte uygulanır ve bu tedbirlerin uygulanmasına devam edilir.

Kaynak: Kamu Son Haber