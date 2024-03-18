Şartı sağlayan tüm emeklilere bedava olacak: İşte detaylar...

Hayat pahalılığı emeklilerin ay sonunu getirmesini zorlaştırırken yerel seçimlerin yaklaşmasıyla hükümetin yanı sıra yerel yönetimlerde belirli desteklerde bulunuyor.
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi belediyeler yeni vaatlerini duyurmaya devam ediyor.
O ilde 65 yaş üstü emeklilere 5 metreküp su tamamen bedava olacak.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yeni dönemde emeklilere destek olacak bir çalışmayı duyurdu.
SU PARASI ALINMAYACAK
Seçim gezilerinde emeklilerden gelen taleplere duyarsız kalmadığını gösteren Faruk Özlü, yeni dönemde emeklilere ücretsiz destek verileceğini açıkladı.
Faruk Özlü, emekliler ile ilgili zaman zaman sıkıntıların kendilerine iletildiğini, emeklilerin ‘hayat pahalandı, bizim gelirlerimiz çok yüksek değil, bizim için ne düşünüyorsunuz’ dediklerini ifade etti.
Faruk Özlü, 65 yaş üstü emeklilerden 5 metreküpe kadar su parası alınmayacağını duyurdu.
Yeni dönemde bu destekten sadece 65 yaş üstü emekliler yararlanacak.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.