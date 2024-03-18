- Ekonomi

Şartı sağlayan tüm emeklilere bedava olacak: İşte detaylar...

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Yüksek enflasyon nedeniyle emekliler geçim sıkıntısı yaşamaya devam ediyor. En düşük emekli maaşının 10 bin TL’ye yükseltilmesi emeklilerin hayatında pek bir değişikliğe neden olmadı.

Şartı sağlayan tüm emeklilere bedava olacak: İşte detaylar... mask
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Hayat pahalılığı emeklilerin ay sonunu getirmesini zorlaştırırken yerel seçimlerin yaklaşmasıyla hükümetin yanı sıra yerel yönetimlerde belirli desteklerde bulunuyor.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi belediyeler yeni vaatlerini duyurmaya devam ediyor.

O ilde 65 yaş üstü emeklilere 5 metreküp su tamamen bedava olacak.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yeni dönemde emeklilere destek olacak bir çalışmayı duyurdu.

SU PARASI ALINMAYACAK

Seçim gezilerinde emeklilerden gelen taleplere duyarsız kalmadığını gösteren Faruk Özlü, yeni dönemde emeklilere ücretsiz destek verileceğini açıkladı.

Faruk Özlü, emekliler ile ilgili zaman zaman sıkıntıların kendilerine iletildiğini, emeklilerin ‘hayat pahalandı, bizim gelirlerimiz çok yüksek değil, bizim için ne düşünüyorsunuz’ dediklerini ifade etti.

Faruk Özlü, 65 yaş üstü emeklilerden 5 metreküpe kadar su parası alınmayacağını duyurdu.

Yeni dönemde bu destekten sadece 65 yaş üstü emekliler yararlanacak.

Kaynak: Kamu Son Haber

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18 Mar 2024 - 02:12 - Ekonomi

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