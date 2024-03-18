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Bakanlık müjdeyi verdi: Sadece başvurmak yeterli... Tam 2 bin TL!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için aylık 2 bin 835 TL tutarında bir sosyal destek paketi sunuyor. Bu destekle, maddi yardım sağlanacak.

Bakanlık müjdeyi verdi: Sadece başvurmak yeterli... Tam 2 bin TL! mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi yardım sağlamaya devam etmektedir. Bu yardımlar, özellikle dar gelirli ve geliri olmayan kişilere yöneliktir. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için özel olarak hazırlanan yardım paketi kapsamında, aylık 2 bin 835 TL ve yıllık toplamda 23 bin TL ödeme yapılmaktadır.

Bu destekten faydalanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken başvuru şartları ve işlemleri hakkında bilgi almak isteyenler, Bakanlığın resmi internet sitesinden detaylara ulaşabilirler. Ayrıca, 'Engelli - Yaşlı' yardım programı adı altında sunulan sosyal destek paketinin detayları da Bakanlık tarafından yayınlanan resmi duyurular aracılığıyla açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

65 yaşını geçmiş vatandaşlar için sosyal güvenlik destekleri büyük önem taşımaktadır. Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden daha az olan ve sosyal güvencesi bulunmayan yaşlı vatandaşlara, devlet tarafından her ay düzenli olarak maddi destek sağlanmaktadır.

Bu destekten faydalanmak isteyenler, T.C. Kimlik Kartları ile birlikte ikamet ettikleri ilçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne şahsen başvurarak gerekli bilgileri alabilir ve başvuru formunu doldurabilirler. Başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza aylık "2 bin 835 TL", yıllık toplamda ise "23 bin TL" tutarında yaşlılık aylığı ödenmektedir.

Kaynak: Kamu Son Haber

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18 Mar 2024 - 02:09 - Ekonomi

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