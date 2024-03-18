Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 3600 gösterge açıklaması: Sonunda beklenen haber geldi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan Ramazan Bayramı münasebetiyle emeklilere yapılacak ikramiyelerin 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurdu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"nda konuşan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden bu yana, çalışanların haklarını koruma noktasında sürekli bir gayret içinde olduklarını belirtti. 1 Mayıs'ın Türkiye'de uzun süre gerginlik ve çatışma ile anıldığını, 1977'deki üzücü olayları hatırlatan Cumhurbaşkanı, bu önemli günü 2008 yılında Emek ve Dayanışma Günü olarak resmileştirdiklerini ve 2009'dan itibaren de resmi tatil olarak ilan ettiklerini, böylece işçilerle olan dayanışmalarını pekiştirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik zorluklar ve doğal afetler gibi pek çok zorluğa rağmen, çalışanların haklarını koruma konusundaki kararlı tutumlarını sürdürdüklerini ifade etti. Özellikle, son yıllarda yaşanan salgın hastalıklar, bölgesel çatışmalar ve küresel ekonomik baskılara ilaveten, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlere karşın, hükümetin bu prensiplerden ödün vermediğini belirtti. 2024 yılı itibariyle de, enflasyonla mücadelede çalışanların mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bölgesel istikrarsızlıkların ve krizlerin maliyetlerinin vatandaşlara minimum düzeyde yansıtılması gerektiğini söyledi. Bu bağlamda, sosyal koruma anlayışıyla hareket ederek, asgari ücretin 17 bin liraya yükseltildiğini ve asgari ücret desteğinin 700 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bu artışın, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 100'lük bir artışa işaret ettiğini ekledi.

"BU YIL EMEKLİLERİMİZİN BAYRAM İKRAMİYELERİNDE DE YÜZDE 50 ARTIŞA GİTTİK"

Memurların aylıklarında ise 2024 yılı Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50'ye yakın bir artış sağladıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu rakamlarla en düşük memur maaşının 2002 yılına göre reel olarak yüzde 300 oranında, nominal olarak ise 84 kat artış gösterdiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde katlanarak artan emekli sayısına rağmen emeklilerin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce olmayan bayram ikramiyesini, bu uygulamayı getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız. Devletimizin deprem bölgesiyle ilgili yükümlülükleri azaldıkça artan kaynağı emeklilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere, milletimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Bunun yanında enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız."

"BU YANLIŞIN MÜSEBBİPLERİNE SİZLER DE GEREKEN CEVABI VERMELİSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeğin karşılığı kadar önemli bir diğer konunun ise emeğin müdafaası olduğunu vurgulayarak, bu süreçte çok kritik rol üstlenen sendikaların ve konfederasyonların, yine kendi dönemlerinde rahat bir nefes alabildiklerini ifade etti. Sendikacılık ile işçi, işveren ilişkilerini düzenleyen ve adil temsilini sağlayan sosyal diyalog mekanizmalarının geçmişte hak ettiği değeri ve ilgiyi göremediğini, ihmal edildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ancak son 21 yılda her alanda olduğu gibi sosyal diyalog konusunda da ciddi ilerlemeler kaydettiklerini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sendikalaşma oranlarına ilişkin, "İşçilerde sendikalaşma oranı 2024 Ocak istatistiklerinde yüzde 15'i geçti. Memurlarda sendikalaşma oranı ise yüzde 74 oranına yükseldi. Her toplu görüşmemizde yeni imkanlar getirerek, memurlarımızın haklarını iyileştirmeyi sürdürüyoruz." bilgisini paylaştı.

Ancak ülke ve millet yararına attıkları her müspet adımda olduğu gibi burada da muhalefetin engellemeleriyle karşılaştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Toplu sözleşme ikramiyesi bu kazanımlardan birisidir. Yedinci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesiyle üye sayısı yüzde 2'yi geçen sendikaların mensuplarına aylık 538 lira ödeme yapıyorduk. Ancak bu düzenleme ana muhalefet partisinin başvurusundan dolayı Anayasa Mahkemesi tarafından geçenlerde iptal edildi. Bu iptal kararıyla ikramiyeden yararlanan 2 milyonu aşkın kamu görevlimiz maalesef 345 lira daha az aylık alacak. Bu da 2 yıllık toplu sözleşme sürecinde memurumuzun 8 bin 280 lira kaybı anlamına geliyor. Biz memurlarımızın haklarını genişletmek için gayret ederken, muhalefet ise bunları Anayasa Mahkemesine götürerek budamaya çalışıyor. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi bize karşı kışkırtmak için meydanlarda atıp tutuyorlar ama mahkeme kapılarını aşındırmaktan da maalesef geri durmuyorlar. Bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. Ancak bu yanlışın müsebbiplerine sizler de gereken cevabı vermelisiniz."

"3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNİ GENİŞLETME SÖZÜMÜZÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl yaptıkları 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladıklarını, yine bazı istisna kadrolar dışında tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarını 600 puan artırdıklarını dile getirdi. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlara da ilk defa ek gösterge verdiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birinci dereceye yükselen tüm memurlarımızın faydalanacağı şekilde 3600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurmuştuk. İnşallah bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Çalışma hayatının en önemli istişare mekanizmalarından olan Çalışma Meclisi Toplantısını en son 2019'da emek dünyasının tüm temsilcileriyle bir araya gelerek gerçekleştirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Meclisi'nin "Çalışma Hayatının Gelecek Yüzyılı" temalı 13'üncü toplantısını gelecek aylarda gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini tamamlarken, birliğin, dirliğin ve bereketin sembolü olan iftar sofralarını şereflendirdikleri için katılımcılara teşekkür ederek, her birine kazasız, belasız, verimli ve huzurlu çalışmalar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından masa saati hediye edildi. Programa katılan işçiler ve kamu görevlileri de hat sanatıyla hazırlanan ve Necm Suresi 39. ayetin yer aldığı tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Bir işçinin kız çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kağıda çizdiği bir resmi hediye etti. Erdoğan da harçlık verdiği çocuğun elini öptü.

Programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile çeşitli sektörlerde çalışan işçiler ve kamu görevlileri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: Kamu Son Haber