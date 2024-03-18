- Ekonomi

Borsa CEO'sundan ortalığı çalkalayacak tahmin! Bitcoin'de deprem etkisi...

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Binance CEO'su Teng'den Bitcoin için yeni tahmin geldi. Bitcoin ETF'lerine olan kurumsal ilgiyi vurgulayan Teng, bu fonlara olan yatırımın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade etti.

Borsa CEO'sundan ortalığı çalkalayacak tahmin! Bitcoin'de deprem etkisi... mask
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Binance, dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinir ve şirketin yeni CEO'su Richard Teng, kurumsal yatırımcıların kripto para destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilgisinin artmasıyla Bitcoin'in değerinin 80 bin doları aşabileceğini öngörüyor.

Bangkok, Tayland'da gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşma yapan Teng, bu yılın başında ETF'lerin piyasaya sürülmesinin, hem kurumsal yatırımcıların hem de yeni sermaye akışlarının dikkatini çektiğini belirtti ve kripto para piyasasının büyüme potansiyelinin henüz tam olarak keşfedilmediğini vurgulayarak "daha yeni başlıyoruz" dedi.

80 BİN DOLAR ÜSTÜNÜ GÖREBİLİR

Teng, daha önce yaptığı tahminlerde kripto para biriminin yıl sonunda 80 bin dolar seviyelerinde olacağını öngörmüştü. Ancak şu anki piyasa koşullarını ve "arzın azalıp talebin artmaya devam etmesini" göz önünde bulundurarak bu rakamın geçilebileceğini belirtti. Kendi kişisel görüşünü tekrarlayan Teng, piyasadaki dalgalanmaların ve iniş çıkışların sağlıklı olduğunu ve bir rallinin her zaman "düz bir çizgi" şeklinde olmayacağını ifade etti.

ABD'de Ocak ayında onaylanan ETF'ler sayesinde, spot Bitcoin ETF'lerine olan ilgi kesintisiz devam ediyor. Bitcoin, dünyanın en büyük kripto para birimi olarak bu yıl %56'lık bir artışla geçen hafta neredeyse 73 bin 798 dolarlık rekor bir seviyeye ulaştı. Ancak bu hızlı yükseliş, bazı yatırımcılar arasında balon oluşabileceği endişelerini beraberinde getirerek son dönemde piyasada dalgalanmalara ve satış baskısına neden oldu. Bitcoin'in değeri şu anda 67 bin dolar civarında seyrediyor. Teng, Binance'ın kurucu ortağı Changpeng Zhao'nun ABD yetkilileri ile Kasım ayında gerçekleştirdiği 4,3 milyar dolarlık anlaşmanın ardından CEO'luk görevini devralarak şirketin başına geçmiştir.

Kaynak: Kamu Son Haber

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18 Mar 2024 - 01:59 - Ekonomi

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