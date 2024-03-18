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Bayram ikramiyelerinde üzen haber: O gruba eksik yatacak...

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SGK Uzmanı İsmail Sevinç, canlı yayında bayram ikramiyelerindeki korkunç gerçeği açıkladı.

Bayram ikramiyelerinde üzen haber: O gruba eksik yatacak... mask
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Milyonlarca emeklinin maaşına Ocak ayında yapılan düzenleme ile yüzde 49,25 oranın zam gerçekleştirildi. Ancak yapılan zammın ardından en düşük emekli maaşı 10 bin TL’de kalmaya devam etti. Bu noktada emeklilerde 16 bin TL olan açlık sınırının altında geçinmeye çalışıyor.

Seyyanen zam konusu konuşulsa da son dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapıyı kapatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam emeklilerin bayram ikramiyelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında verileceğini açıklamıştı. İkramiyeler de 2 bin TL’den 3 bin TL’ye çıkarılması da emeklilerin tepkisini çekmişti.

SEVİNÇ: O EMEKLİLER 3 BİN TL ALAMAYACAK

Bayram ikramiyelerinde ise bilinmeyen gerçekler de ortaya çıktı. SGK Uzmanı İsmail Sevinç, canlı yayında emeklilere kara haberi verdi. Sevinç, o emeklileri işaret ederek 3 bin TL alamayacağını söyledi. Sevinç, “İkincisi, emekli ikramiyesinde herkes 3.000 lira beklemesin. Herkes 3.000 lira alamıyor, onu da parantezinde söyleyelim. Burada 3.000 lira alamayacak olanlar dul ve Yetimler olacak. Mesela dulların bazıları 2.250 lira, Yetimler 750 lira olacak. Kısacası 3.000 TL değil. Bunların da aslında düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber

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18 Mar 2024 - 01:53 - Ekonomi

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