- Ekonomi

Doları deprem vuracak: Ünlü ekonomistler "Kara" gün diyerek işaret etti...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut'un dolar üzerinden ‘Kara Perşembe’ uyarısı gündeme damga vurdu.

Doları deprem vuracak: Ünlü ekonomistler "Kara" gün diyerek işaret etti... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Milyonlarca yatırımcı elindeki parayı değerlendirmek amacıyla dolar, altın veya borsa üzerinden yatırımlar gerçekleştiriyor. Ancak Türk Lirası’nda yapılan yatırımlarda her geçen gün azalmaya devam ediyor. Çünkü TL karşısında; döviz ve altının değer kazanmasından kaynaklanıyor.

DOLARDA ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR YAŞANACAK

Bu noktada ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zelyut, Türkiye ekonomisinin önünde 21 Mart'ın bir Kara Perşembe olma riski olduğunu belirtirken, özellikle dolarda çok büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizdi.

“ENFLASYONA KAYITSIZ KALINIRSA KARA PERŞEMBE OLACAK

Merkez Bankası için 21 Mart önemli olduğunu söyleyen Zelyut, “Merkez Bankası burada faizi 1 puan, 1.5 puan, 2 puan artırmalı. Çünkü somut bir gerçek var: enflasyon gerçeği. Haliyle merkezin buna kayıtsız kalması bence dolarizasyonu artıracaktır. Bu yüzden 21 Mart bizim için ya bir Kara Perşembe olacak, 45 ay sonra dönüp baktığımızda orada yaptığımız hatanın büyük bir maliyet çıkarttığını göreceğiz; ya da diyeceğiz ki, evet, Merkez Bankası önlemini aldı. Hadi bakalım, 45 ay sonra şimdi bu yüksek faizleri aşağı çekmeye başlayalım" ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM; FAİZ ARTIRIMI”

21 Mart'ta kademeli bir şekilde politika faizini arttırılırsa oluşacak görüntüyü açıklayan Zelyut, bir niyet göstergesi olduğunu söyledi. Zelyut, “50'ye doğru bunu yaklaştırmamız lazım. Enflasyon yukarıya gittikçe, ha enflasyon kafayı aşağıya eğer, o zaman sizin direkt 50'yi görmemenize gerek yok. Ama burada arkadaşlar, faizi yukarı çekerek mevduat faizlerini daha cazip hale getirmemiz lazım. Yani mevduatı bizim 55'in üstüne doğru çekerek dolarizasyonu engellememiz lazım. Ancak bu şekilde enflasyonu kontrol şansımız doğar" dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Yüksek, Bir, Olacak, Mart, GÜN, sonra, türkiye, devam

18 Mar 2024 - 01:06 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bakan müjdeyi duyurdu; 1 milyon kişi erken emekli olabilecek mask
Bakan müjdeyi duyurdu; 1 milyon kişi erken emekli olabilecek
Nakit avans ve kredi kullananlar dikkat! Bankalar yaptırıma gidiyor mask
Nakit avans ve kredi kullananlar dikkat! Bankalar yaptırıma gidiyor
Türkiye bu iddia ile çalkalanıyor! Altında dev vurgun mu yapıldı? mask
Türkiye bu iddia ile çalkalanıyor! Altında dev vurgun mu yapıldı?
Yargıtay son noktayı koyduğu kararı açıkladı: Düğün takıları damadın mı, gelinin mi? mask
Yargıtay son noktayı koyduğu kararı açıkladı: Düğün takıları damadın mı, gelinin mi?
Emeklilik sistemi sil baştan yenileniyor! Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak? İşte tüm detaylar mask
Emeklilik sistemi sil baştan yenileniyor! Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak? İşte tüm detaylar
Kredi kartlarına faiz artışı geldi! Avans hesap kullananlar da etkilenecek... mask
Kredi kartlarına faiz artışı geldi! Avans hesap kullananlar da etkilenecek...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber