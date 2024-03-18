Doları deprem vuracak: Ünlü ekonomistler "Kara" gün diyerek işaret etti...

Milyonlarca yatırımcı elindeki parayı değerlendirmek amacıyla dolar, altın veya borsa üzerinden yatırımlar gerçekleştiriyor. Ancak Türk Lirası’nda yapılan yatırımlarda her geçen gün azalmaya devam ediyor. Çünkü TL karşısında; döviz ve altının değer kazanmasından kaynaklanıyor.

DOLARDA ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR YAŞANACAK

Bu noktada ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zelyut, Türkiye ekonomisinin önünde 21 Mart'ın bir Kara Perşembe olma riski olduğunu belirtirken, özellikle dolarda çok büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizdi.

“ENFLASYONA KAYITSIZ KALINIRSA KARA PERŞEMBE OLACAK”

Merkez Bankası için 21 Mart önemli olduğunu söyleyen Zelyut, “Merkez Bankası burada faizi 1 puan, 1.5 puan, 2 puan artırmalı. Çünkü somut bir gerçek var: enflasyon gerçeği. Haliyle merkezin buna kayıtsız kalması bence dolarizasyonu artıracaktır. Bu yüzden 21 Mart bizim için ya bir Kara Perşembe olacak, 45 ay sonra dönüp baktığımızda orada yaptığımız hatanın büyük bir maliyet çıkarttığını göreceğiz; ya da diyeceğiz ki, evet, Merkez Bankası önlemini aldı. Hadi bakalım, 45 ay sonra şimdi bu yüksek faizleri aşağı çekmeye başlayalım" ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM; FAİZ ARTIRIMI”

21 Mart'ta kademeli bir şekilde politika faizini arttırılırsa oluşacak görüntüyü açıklayan Zelyut, bir niyet göstergesi olduğunu söyledi. Zelyut, “50'ye doğru bunu yaklaştırmamız lazım. Enflasyon yukarıya gittikçe, ha enflasyon kafayı aşağıya eğer, o zaman sizin direkt 50'yi görmemenize gerek yok. Ama burada arkadaşlar, faizi yukarı çekerek mevduat faizlerini daha cazip hale getirmemiz lazım. Yani mevduatı bizim 55'in üstüne doğru çekerek dolarizasyonu engellememiz lazım. Ancak bu şekilde enflasyonu kontrol şansımız doğar" dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber