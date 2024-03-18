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Çilingir oğuz aydın 1-0

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Corendon Alanyaspor, son haftaların golcü yıldızı Oğuz Aydın'ın 103. dakikada attığı tek golle 3 puanı alarak üst üste 3. kez galip geldi

Çilingir oğuz aydın 1-0 mask
Çilingir oğuz aydın 1-0
Çilingir oğuz aydın 1-0
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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında cumartesi günü Mondihome Kayserispor'u ağırladı. 36 puanlı iki ekibin karşılaşmasında ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve ekipler devreye golsüz eşitlikle girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bir bölümü de 0-0'la geçilirken ev sahibi Corendon Alanyaspor galibiyet golünü 90+13'te buldu. Sol kanattan gelişen atakta içeriye çevrilen topu Alanyaspor'da Oğuz Aydın ağlara gönderdi. Trabzonspor ve Sivasspor'un ardından Kayserispor'u da boş geçmeyen Oğuz, takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Çilingir oğuz aydın 1-0

İKİ GOL 'VAR'DAN DÖNDÜ


Karşılaşmanın 35. dakikasında Yusuf Özdemir ve 90+2. dakikada Fidan Aliti ile bulduğu goller VAR'dan dönen Corendon Alanyaspor, 90+13. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle 3 puana ulaştı. Yenilmezlik serisi 6, galibiyet serisi 3 maça çıkan Alanyaspor puanını 39'a çıkarırken, son 3 maçında 1 puan alabilen Kayserispor ise 36 puanda kaldı. Corendon Alanyaspor, 31. hafta maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kayserispor ise Kasımpaşa ile evinde oynayacağı maçta galibiyet hasretini bitirmeye çalışacak.

Çilingir oğuz aydın 1-0

FATİH TEKKE FARKI


Corendon Alanyaspor'un 46 yaşındaki teknik direktörü Fatih Tekke, turuncu yeşilli takımda fark yaratmaya devam ediyor. Ligde oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez mağlup olan Alanyaspor, iç sahada ise 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Turuncu yeşilli ekip, ligde oynadığı son 3 maçtan da 3 puanla ayrılarak hızla tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Cemali AYDINOĞLU

Çilingir oğuz aydın 1-0
Çilingir oğuz aydın 1-0

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18 Mar 2024 - 00:58 - Spor

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