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Demir'den 'Alanya için el ele verelim' çağrısı

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Gelecek Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir, seçim çalışmaları kapsamında Türktaş Mahallesi'nde ziyaretlerini sürdürdü

Demir'den 'Alanya için el ele verelim' çağrısı mask
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ALANYA'NIN geleceği için çıktıkları yolda Alanya halkına seslenen başkan adayı Mevlüt Demir, “Alanya'nın geleceğini, kaderini sizin oylarınız belirleyecek. Hep birlikte Alanya'nın geleceği için imza atalım” çağrısında bulundu.


Yoğun bir tempoda devam eden kampanya sürecinde Demir ve ekibi, Fığla Mahallesi Muhtar Adayı Hilmi Türkeli’yi seçim ofisinde ağırlayarak, başarı diledi. Birlik ve beraberlik mesajları veren Demir, Anavatan Partisi ve Saadet Partisi'nin ortak desteklediği bir aday olarak, Alanya'nın merkez ve kırsal mahallelerini dolaşarak, her eli sıkıp her gönle dokunmayı hedeflediğini söyledi.


Demir, seçim çalışmaları sırasında gittiği kırsal alanlarda yolların haline dikkat çekerek “Sevgili Alanyalılar, Türktaş ve Dere mahallelerini birbirine bağlayan yolun hali bu! ‘Her şeyi yaptık, Alanya güllük gülistanlık, dahası da var’ diyenler bu yola baksın! Bu yola siz de bakın ve 31 Mart 2024'te oy verirken iki kere düşünün. Bizim dönemimizde çalmadan, çaldırmadan ve kem gözlere aldırmadan hizmet olacak. Bizim dönemimizde Alanya hizmete doyacak, asfaltı olmayan yol kalmayacak" dedi.


Demir, seçim çalışmaları boyunca Alanya için hazırladıkları projeleri vatandaşlara anlatarak bu projelerin Alanya'nın geleceğine katkı sağlayacağını ifade ediyor. (Gelecek Partisi Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: Gelecek Partisi Alanya

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18 Mar 2024 - 00:50 - Siyaset

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