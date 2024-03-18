Demir'den 'Alanya için el ele verelim' çağrısı

ALANYA'NIN geleceği için çıktıkları yolda Alanya halkına seslenen başkan adayı Mevlüt Demir, “Alanya'nın geleceğini, kaderini sizin oylarınız belirleyecek. Hep birlikte Alanya'nın geleceği için imza atalım” çağrısında bulundu.
Yoğun bir tempoda devam eden kampanya sürecinde Demir ve ekibi, Fığla Mahallesi Muhtar Adayı Hilmi Türkeli’yi seçim ofisinde ağırlayarak, başarı diledi. Birlik ve beraberlik mesajları veren Demir, Anavatan Partisi ve Saadet Partisi'nin ortak desteklediği bir aday olarak, Alanya'nın merkez ve kırsal mahallelerini dolaşarak, her eli sıkıp her gönle dokunmayı hedeflediğini söyledi.
Demir, seçim çalışmaları sırasında gittiği kırsal alanlarda yolların haline dikkat çekerek “Sevgili Alanyalılar, Türktaş ve Dere mahallelerini birbirine bağlayan yolun hali bu! ‘Her şeyi yaptık, Alanya güllük gülistanlık, dahası da var’ diyenler bu yola baksın! Bu yola siz de bakın ve 31 Mart 2024'te oy verirken iki kere düşünün. Bizim dönemimizde çalmadan, çaldırmadan ve kem gözlere aldırmadan hizmet olacak. Bizim dönemimizde Alanya hizmete doyacak, asfaltı olmayan yol kalmayacak" dedi.
Demir, seçim çalışmaları boyunca Alanya için hazırladıkları projeleri vatandaşlara anlatarak bu projelerin Alanya'nın geleceğine katkı sağlayacağını ifade ediyor. (Gelecek Partisi Alanya/BÜLTEN)
Kaynak: Gelecek Partisi Alanya
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.