CHP lideri Özel bugün Alanya'da

Program hakkında bilgi veren Özçelik, “Genel Başkanımız yoğun programı arasında Alanya’ya gelerek halk buluşması ile bizlere güç verecektir. Seçim çalışmamız süresince halkımıza söyledik; sosyal demokrasiye inanan, halk odaklı, sosyal belediyeciliği destekleyen tüm vatandaşlarımızın 18 Mart’ta (bugün) bizlerle olacağına inancım büyüktür. Tüm halkımızı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’le buluşma toplantısına davet ediyorum” dedi.
(CHP Alanya/BÜLTEN)
Kaynak: CHP Alanya
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.