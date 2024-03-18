CHP lideri Özel bugün Alanya'da

Program hakkında bilgi veren Özçelik, “Genel Başkanımız yoğun programı arasında Alanya’ya gelerek halk buluşması ile bizlere güç verecektir. Seçim çalışmamız süresince halkımıza söyledik; sosyal demokrasiye inanan, halk odaklı, sosyal belediyeciliği destekleyen tüm vatandaşlarımızın 18 Mart’ta (bugün) bizlerle olacağına inancım büyüktür. Tüm halkımızı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’le buluşma toplantısına davet ediyorum” dedi.

(CHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya