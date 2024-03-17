Mevduat faizlerinde rekor! 22 yılın en yüksek seviyesi!

Bu gelişme, bankada parası olanlar için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Artan faiz oranları sayesinde tasarruf sahipleri, paralarının değerini korumak ve hatta artırmak için daha fazla seçenek bulacak.

Faiz oranlarındaki artışın diğer etkileri:

Ticari kredi faizleri de 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarak %55,76’ya ulaştı.

İhtiyaç kredisi faizleri %63,36’ya yükseldi.

Taşıt ve konut kredisi faizleri de yüksek seviyelerde seyrediyor.

Bu gelişmeler, ekonominin kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bankada parası olanlar için sevindirici olan bu durum, yatırımcılar ve iş dünyası için ise bazı endişelere yol açabilir.

Mevduat faizlerindeki artışın ekonomiye etkileri önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde görülecek.