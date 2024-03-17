17 Mar 2024 - 23:16- Ekonomi G:

Mevduat faizlerinde rekor! 22 yılın en yüksek seviyesi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Merkez Bankası’nın son hamlesi, mevduat faizlerinde 22 yılın en yüksek seviyesini görmeye neden oldu. 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi ortalama %53,63’e yükselerek Ekim 2002’den beri görülmemiş bir rekora imza attı.

Mevduat faizlerinde rekor! 22 yılın en yüksek seviyesi! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bu gelişme, bankada parası olanlar için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Artan faiz oranları sayesinde tasarruf sahipleri, paralarının değerini korumak ve hatta artırmak için daha fazla seçenek bulacak.

Faiz oranlarındaki artışın diğer etkileri:

Ticari kredi faizleri de 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarak %55,76’ya ulaştı.
İhtiyaç kredisi faizleri %63,36’ya yükseldi.
Taşıt ve konut kredisi faizleri de yüksek seviyelerde seyrediyor.
Bu gelişmeler, ekonominin kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bankada parası olanlar için sevindirici olan bu durum, yatırımcılar ve iş dünyası için ise bazı endişelere yol açabilir.

Mevduat faizlerinde rekor! 22 yılın en yüksek seviyesi!

Mevduat faizlerindeki artışın ekonomiye etkileri önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde görülecek.
# Bir, Yüksek, Kredi

17 Mar 2024 - 23:16 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bakan müjdeyi duyurdu; 1 milyon kişi erken emekli olabilecek mask
Bakan müjdeyi duyurdu; 1 milyon kişi erken emekli olabilecek
Nakit avans ve kredi kullananlar dikkat! Bankalar yaptırıma gidiyor mask
Nakit avans ve kredi kullananlar dikkat! Bankalar yaptırıma gidiyor
Türkiye bu iddia ile çalkalanıyor! Altında dev vurgun mu yapıldı? mask
Türkiye bu iddia ile çalkalanıyor! Altında dev vurgun mu yapıldı?
Yargıtay son noktayı koyduğu kararı açıkladı: Düğün takıları damadın mı, gelinin mi? mask
Yargıtay son noktayı koyduğu kararı açıkladı: Düğün takıları damadın mı, gelinin mi?
Emeklilik sistemi sil baştan yenileniyor! Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak? İşte tüm detaylar mask
Emeklilik sistemi sil baştan yenileniyor! Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak? İşte tüm detaylar
Kredi kartlarına faiz artışı geldi! Avans hesap kullananlar da etkilenecek... mask
Kredi kartlarına faiz artışı geldi! Avans hesap kullananlar da etkilenecek...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber