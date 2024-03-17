17 Mar 2024 - 22:52- Ekonomi G:

Emeklilere seyyanen zam müjdesi! Rakam belli oldu!

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SGK Uzmanı İsa Karakaş, emeklileri heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.

Emeklilere seyyanen zam müjdesi! Rakam belli oldu! mask
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Karakaş’a göre, seyyanen zam önümüzdeki hafta sonuna kadar netleşecek ve zam oranı %10 ila %15 arasında olacak.

Karakaş’ın açıklamasına göre:

Seyyanen zam, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde emeklilere bir jest olarak yapılacak.
Zam oranı %10 ila %15 arasında olacak.
Zammın önümüzdeki hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.
Karakaş, zammın emeklilere önemli bir katkı sağlayacağını ve enflasyon karşısında rahatlamalarına yardımcı olacağını söyledi.

Emekliler, Karakaş’ın açıklamalarına şu şekilde yorum yaptı:

Emeklilere seyyanen zam müjdesi! Rakam belli oldu!

“Sonunda sesimizi duydular. Seyyanen zam için sabırsızlıkla bekliyoruz.”
“Umarım zam oranı yüksek olur. Enflasyona yetişecek bir zam istiyoruz.”
“Seçim öncesi bir jest yapılması güzel. Zammın kalıcı olmasını umuyoruz.”
Emekliler, seyyanen zammın netleşmesini ve zam oranının ne kadar olacağını merakla bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Yüksek, Mart, Olacak

17 Mar 2024 - 22:52 - Ekonomi

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