Survivor'da olaylar durulmuyor: Ogeday adayı terk etti

Survivor All Star 2024'te Mavi takımda mücadele eden Ogeday Girişken ekrana gelen son bölümde oyun alanında yer almadı. Ekrana gelen son bölüm sonrasında bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüm öncesinde Mavi takım için acil durum konseyin toplandı. Bu anlarda Yasin ve Furkan'ın sözleri dikkat çekici olurken yarışmanın takipçileri Ogeday Survivor'dan ayrıldı mı, yarışmayı bıraktı mı sorularını akıllara getirdi. Peki Survivor Ogeday yarışmayı bıraktı mı?

SURVİVOR OGEDAY YARIŞMAYI BIRAKTI MI, OYUNLARDA NEDEN YOK?

Survivor All Star yayınlanan yeni bölüm fragmanında Mavi takım için acil durum konseyi düzenleniyor. Acil durum konseyinde ilk söz hakkı alan Yasin Obuz, Üst eşofmanını giydi, sonrasında ayakkabılarını bağlamaya başladı. Napıyorsun sen dedim? Aynı şeyi düşünüyorsak sakın yapma dedim ifadelerini kullandı. Sonrasında söz hakkı alan bir diğer isim Furkan ise Ogeday'a aşırı kızgınım bizi yalnız bıraktığı için açıklaması ile merak uyandırdı. Bu gelişmeler Ogeday, Survivor'ı bıraktı mı sorusunu gündeme getirdi.

ACUN ILICALI'DAN ACİL DURUM KONSEYİ AÇIKLAMASI

Survivor'da ekrana gelen son bölümde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Mavi takımda bir diğer sorun da Ogeday! Ogeday ile ilgili Mavi takımla Acil durum konseyi yapacağız. Sonrasında durum ile ilgili Kırmızı takımı da bilgilendireceğiz açıklamasında bulundu.

ACUN ILACALI KONSEYDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

Acun Ilıcalı Acil Durum Konsey'inde Ogeday'ın yokluğu ile ilgili durum değerlendirmesinde bulundu. Ilıcalı; "Ogeday Survivor'da son günlerde mental olarak çok zorlanmaya başladı sonra daha da zorlanmaya başladı ve şu anda açıkçası takımın içinde değil. Kendisiyle birebir görüşme yapıcam ama onun öncesinde tabii ki hepimiz için şok bir haber. Daha önce gördük mü gördük. Survivor dünyanın en zor yarışması diyoruz. Fixziksel bir tarafı, performans olayın diğer bir tarafı. Çok önemli bir kısmı da tabii ki mental olarak güçlü kalabilmek. Ogeday acab bu sınavı geçemedi mi yoksa ümit var mı? Önce sizinle konuşalım sonra da Ogedayı da dinleyeceğim, bir görüşme gerçekleştireceğim." açıklamalarında bulunarak sözü Poyraz'a bıraktı.



Poyraz ise; "Ogeday'da kendimiz de son üç haftadır zor bir süreçten geçiyoruz. Bunu söylemekten de sıkıldım, kendimi telkin ederken de zor bir süreçten geçiyoruz, iyi olacağız, halledeceğiz, toparlayacağız diyorum ama süreç uzadıkça çokça yıprandık. Ogedayın da bu fişi çekmesi bir anda olması açıkçası ama bu olaylar olmadan önce bize hiç bir şey çaktırmıyordu. Çaktırmıyodu derken hepimiz moral motivasyon olarak düşüktük, kırılmıştık, hepimiz yorgunduk. Hatta ben bayağı yerlerdeydim. Bir gün öncesi Ogeday, sabah uyanıp ben bırakmak istiyorum demeden bir gün önce beni oyun alanında aradayken ormana çekip bana çok güzel bir konuşma yaptı beni motive eden. İsteyerek yaptı bunu, bana yardımcı oldu. Ama sonra ertesi sabah uyandığında bir anda apayrı bir Ogeday vardı. Yani ben Ogeday'ın çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. O yüzden de kolay kolay pes etmeyeceğine inanmak istiyorum. Bu süreci bir şekilde atlatacağını ve takıma geri döneceğine inanmak istiyorum. Umarım biran önce kendine gelir, toparlar bizim yanımıza geri gelir.

Kaynak: Milliyet