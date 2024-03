17 Mar 2024 - 22:06- Magazin

Survivor'da olaylar durulmuyor: Ogeday adayı terk etti

Survivor All Star'da ekrana gelen son bölümde oyun alanında yer almayan Ogeday Girişken'in son durumuna ilişkin bilgiler merak edilmeye devam ediyor. Survivor All Star'da bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Mavi takım için düzenlenen Acil durum konseyinde yarışmacıların Ogeday hakkında söyledikleri Ogeday yarışmayı bıraktı mı sorusunu akıllara getirdi. Peki Survivor All Star'da Ogeday yarışmadan ayrıldı mı?