3600 Ek Gösterge müjdesi: Erdoğan, birinci dereceye yükselen tüm memurlar için düzenleme sözü verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan Ramazan Bayramı için emeklilere yapılacak ikramiyelerin 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurdu. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Erdoğan, çalışanların haklarını koruma konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Ayrıca, geçen yıl yapılan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden belirlendiğini hatırlattı. Ancak, bu düzenlemenin kapsamını genişletme sözü vererek, çalışanların ve emeklilerin haklarını daha da iyileştireceklerini açıkladı.

Programa katılan işçiler ve kamu görevlileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hat sanatıyla hazırlanan tabloyu ve çocukların hazırladığı resimleri takdim etti. Erdoğan, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra program sona erdi.