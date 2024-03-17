Tahsin Biner Alanya'da vatandaşlarla birlikte yürüdü

BİNER, yürüyüş sırasında vatandaşlarla sohbet ederek onların sorunlarını dinledi ve çocuklara balonlar dağıttı. Ayrıca evcil dostlarıyla birlikte etkinliğe katılan Dr. Tahsin Biner, vatandaşlarla birlikte keyifli zamanlar geçirdi.
Yapılan etkinlikle ilgili konuşan Dr. Tahsin Biner, birlikte yapılan her adımın Alanya'yı daha da güçlendirdiğini ve daha yaşanabilir bir kent için önemli olduğunu vurguladı. Biner, Alanya'nın güzelliklerini bir arada yaşamak için birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine dikkat çekti. (Zafer Partisi BÜLTEN)
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.