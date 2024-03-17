Tahsin Biner Alanya'da vatandaşlarla birlikte yürüdü



BİNER, yürüyüş sırasında vatandaşlarla sohbet ederek onların sorunlarını dinledi ve çocuklara balonlar dağıttı. Ayrıca evcil dostlarıyla birlikte etkinliğe katılan Dr. Tahsin Biner, vatandaşlarla birlikte keyifli zamanlar geçirdi.

Yapılan etkinlikle ilgili konuşan Dr. Tahsin Biner, birlikte yapılan her adımın Alanya'yı daha da güçlendirdiğini ve daha yaşanabilir bir kent için önemli olduğunu vurguladı. Biner, Alanya'nın güzelliklerini bir arada yaşamak için birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine dikkat çekti. (Zafer Partisi BÜLTEN)