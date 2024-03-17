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Tahsin Biner Alanya'da vatandaşlarla birlikte yürüdü

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ZAFER Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, Türk bayrağı motifli balonlarla donattığı kalabalık bir grupla birlikte, Karayollarından iskeleye kadar yürüyüş gerçekleştirdi

Tahsin Biner Alanya'da vatandaşlarla birlikte yürüdü mask
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BİNER, yürüyüş sırasında vatandaşlarla sohbet ederek onların sorunlarını dinledi ve çocuklara balonlar dağıttı. Ayrıca evcil dostlarıyla birlikte etkinliğe katılan Dr. Tahsin Biner, vatandaşlarla birlikte keyifli zamanlar geçirdi.

Yapılan etkinlikle ilgili konuşan Dr. Tahsin Biner, birlikte yapılan her adımın Alanya'yı daha da güçlendirdiğini ve daha yaşanabilir bir kent için önemli olduğunu vurguladı. Biner, Alanya'nın güzelliklerini bir arada yaşamak için birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine dikkat çekti. (Zafer Partisi BÜLTEN)
# Bir, Alanya, ilgili

17 Mar 2024 - 21:00 - Siyaset

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