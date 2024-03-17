- Ekonomi

Hayallerinizdeki Eve Bir Adım Daha Yaklaşın: 1 ve 2 Milyon TL Devlet Destekli Konut Kredisi Fırsatı!

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Ev sahibi olmak isteyenler için müjdeli bir haber: Devlet destekli konut kredisi kampanyası başladı. Artık 1 milyon ve 2 milyon TL’lik kredi kullanmak çok daha kolay ve uygun.

Hayallerinizdeki Eve Bir Adım Daha Yaklaşın: 1 ve 2 Milyon TL Devlet Destekli Konut Kredisi Fırsatı! mask
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Ev sahibi olma hayali kuranlar için büyük fırsat! Devlet destekli konut kredisi, sadece %0.69 faiz oranıyla sunuluyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için özel olarak hazırlanan bu kampanya, 1 milyon ve 2 milyon TL’lik kredi paketleriyle ev sahibi olmayı mümkün kılıyor.

Aylık Taksitler ve Geri Ödeme Miktarları
Hayalinizdeki eve daha kolay ve uygun ödeme planlarıyla sahip olabilirsiniz. İşte çeşitli tutarlardaki konut kredileri için aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarları:

500 Bin TL Konut KredisiAylık Taksit: 4.859,43 TL
Toplam Geri Ödeme: 874.697,78 TL
750 Bin TL Konut KredisiAylık Taksit: 7.289,15 TL
Toplam Geri Ödeme: 1.312.046,67 TL
1 Milyon TL Konut KredisiAylık Taksit: 9.718,86 TL
Toplam Geri Ödeme: 1.749.395,57 TL
2 Milyon TL Konut KredisiAylık Taksit: 19.437,73 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.498.791,13 TL
Başvuru Detayları Yakında Açıklanacak
Devlet destekli konut kredisi başvuruları için detaylar yakında duyurulacak. Henüz başvuru tarihlerine ilişkin net bir bilgi bulunmasa da, bu fırsatı kaçırmamak için güncellemeleri takip etmekte fayda var. Ev sahibi olma hayalinize bir adım daha yaklaşmak için şimdi harekete geçin!
# Bir, Devlet, Kredi

17 Mar 2024 - 20:46 - Ekonomi

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