Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı, 8 bin işçi alımı için başvuruları almıştı. Şimdi ise vatandaşlar, kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Kura sonuçları, resmi web sitesi üzerinden açıklanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 8 bin işçi alım kurasının canlı olarak yayınlanacağını belirtmişti. Kura çekilişi noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla gerçekleştirilecek.

Kura çekiminin 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara’da yapılması planlanıyor. Çekiliş sabah saat 09.00’da başlayacak ve 18.00’de sona erecek. Aynı gün içerisinde Bakanlığın resmi web sitesi üzerinden sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Bu süreçte mülakat olmayacağı ve yerleştirme işlemlerinin hızla tamamlanacağı da belirtiliyor.