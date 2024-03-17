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'Yenge yeter!' Icardi'nin eşi Wanda Nara Taraftarları kızdırdı

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Galatasaray'ın golcü yıldızı Mauro Icardi kadar eşi Wanda Nara da adından söz ettiriyor. Son olarak araba pozuyla olay olan Wanda Nara'ya "Yenge yeter" yorumları geldi.

'Yenge yeter!' Icardi'nin eşi Wanda Nara Taraftarları kızdırdı mask
'Yenge yeter!' Icardi'nin eşi Wanda Nara Taraftarları kızdırdı
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

İddialı pozlara imza atan Wanda Nara Türkiye'de en az Icardi kadar meşhur. Zaman zaman neredeyse çıplak pozlara da imza atan Wanda Nara durmuyor.

Son olarak arabanın üzerinde poz veren ve kalça kısmını açık bırakan bir kıyafet seçimi yapan Wanda'ya Icardi hayranlarından yorum yağdı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın o halini görenler "Yenge yeter", "Yenge ayıp oluyor artık", "Yenge az ramazana saygı duy" yorumlarında bulundu.
# Bir, Son, Sosyal, türkiye

17 Mar 2024 - 17:26 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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