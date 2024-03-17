'Yenge yeter!' Icardi'nin eşi Wanda Nara Taraftarları kızdırdı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
İddialı pozlara imza atan Wanda Nara Türkiye'de en az Icardi kadar meşhur. Zaman zaman neredeyse çıplak pozlara da imza atan Wanda Nara durmuyor.
Son olarak arabanın üzerinde poz veren ve kalça kısmını açık bırakan bir kıyafet seçimi yapan Wanda'ya Icardi hayranlarından yorum yağdı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın o halini görenler "Yenge yeter", "Yenge ayıp oluyor artık", "Yenge az ramazana saygı duy" yorumlarında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.