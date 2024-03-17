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İstanbul Gençlergücüspor’dan A takıma transferler

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Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Güngören Temsilcisi İstanbul Gençlergücüspor A takıma takviyelere devam ediyor.

İstanbul Gençlergücüspor’dan A takıma transferler mask
İstanbul Gençlergücüspor’dan A takıma transferler
İstanbul Gençlergücüspor’dan A takıma transferler
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Güngören Temsilcisi İstanbul Gençlergücüspor A takıma takviyelere devam ediyor. Haznedar Çetinkayaspor’dan 2003 doğumlu Diyar Önal, Yavuz Sultan Selimspor’dan 2003 doğumlu Mısırlı Mazen Hebba, Etilerspor’dan 1984 doğumlu Metin Akkuş gibi kaliteli oyuncuları kadrosuna katarak 2023-2024 futbol sezonuna iddaalı giriyor.

İstanbul Gençlergücü spor kulübü genç başkanı Özgür Subaşı yaptığı açıklamada "2023-2024 futbol sezonunda A takımımıza şampiyonluk yolunda takviyelerimiz devam edecek Biz İnandık Sizde İnanın! Bu sezon kaliteli sporcularla başarılı olmak için sezona başladık. Yeni arkadaşlarda takıma gelecek gençlerin gücüyle sen ben yok biz varız hep beraber başarılı olacağız. Bütün takımlara başarılar dileriz" dedi.

İstanbul Gençlergücüspor’dan A takıma transferler

İstanbul Gençlergücüspor’dan A takıma transferler

İstanbul Gençlergücüspor’dan A takıma transferler

Kaynak: Haber Merkezi
# devam, İstanbul

17 Mar 2024 - 17:13 - NEWS

Mahreç  Haber Merkezi

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