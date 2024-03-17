İstanbul Gençlergücüspor’dan A takıma transferler

Güngören Temsilcisi İstanbul Gençlergücüspor A takıma takviyelere devam ediyor. Haznedar Çetinkayaspor’dan 2003 doğumlu Diyar Önal, Yavuz Sultan Selimspor’dan 2003 doğumlu Mısırlı Mazen Hebba, Etilerspor’dan 1984 doğumlu Metin Akkuş gibi kaliteli oyuncuları kadrosuna katarak 2023-2024 futbol sezonuna iddaalı giriyor.
İstanbul Gençlergücü spor kulübü genç başkanı Özgür Subaşı yaptığı açıklamada "2023-2024 futbol sezonunda A takımımıza şampiyonluk yolunda takviyelerimiz devam edecek Biz İnandık Sizde İnanın! Bu sezon kaliteli sporcularla başarılı olmak için sezona başladık. Yeni arkadaşlarda takıma gelecek gençlerin gücüyle sen ben yok biz varız hep beraber başarılı olacağız. Bütün takımlara başarılar dileriz" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.