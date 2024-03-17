17 Mar 2024 - 16:28- Gündem G:

Alanya’da vatandaşların doktor isyanı

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Alanya Ziraat Odası Delegesi Mustafa Sanay, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz retina doktoru bulunmamasına tepki göstererek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu konuya dikkatini çekmek ve seslerini duymasını istediklerini söyledi

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ALANYA Ziraat Odası Delegesi Mustafa Sanay, Alanya'nın sağlık hizmetlerindeki eksikliklere dikkat çekerek, özellikle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz retina doktoru bulunmamasının önemli bir sorun olduğunu vurguladı. Kendisinin Alanya'da göz doktoru bulunmaması nedeniyle İstanbul'a gitmek zorunda kaldığını ve bu süreçte iki gözünde de nasır olduğunun tespit edildiğini belirtti. Mustafa Sanay, İstanbul'da yapılan muayene sonrasında gerekli ameliyatın 500 bin TL gibi yüksek bir maliyetle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Ancak bu miktarın çoğu insan tarafından karşılanamayacak kadar yüksek olduğunu dile getirdi. Sanay, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz retina doktoru bulunmamasının bu tür sağlık sorunlarının çözümünü zorlaştırdığını belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu konuya dikkatini çekmek ve seslerini duymasını istediklerini söyledi. Alanya'da yaşayanların sağlık hizmetlerinden eksiksiz bir şekilde faydalanabilmeleri için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir an önce göz retina doktoru atanmasını talep etti.
Alanya’da vatandaşların doktor isyanı


ACİL DOKTOR İSTİYORUZ’
Konuya ilişkin Dim TV mikrofonlarına konuşan Sanay, “Alanya’nın sağlık konusunda çok eksikleri var. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göz ratina doktoru yok. Ben Alanya’da doktor olmadığı için İstanbul’a gittim. İki gözümde de nasır olduğunu tespit ettiler. Ameliyat için 500 bin TL istediler. Hiç kimse bu parayı bulamaz. Neden Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göz ratina doktoru yok? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sesimizi duymasını istiyoruz. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bir an önce göz ratina doktoru atamasını istiyoruz” dedi.

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17 Mar 2024 - 16:28 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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