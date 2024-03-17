17 Mar 2024 - 15:57- Magazin G:

Survivor'da flaş gelişme: Ogeday adayı terk mi etti, Diskalifiye mi oldu?

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Reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor All Star 2024'de yeni tanıtım olay oldu. Acil durum konseyi görüntülerinde Ogeday'ın olmayışı ve mavi takım yarışmacılarının sözleri "Ogeday diskalifiye mi oldu?" sorusunu akıllara getirdi. Ogeday'ın adayı terk edip etmediği merak konusu oldu.

Survivor'da flaş gelişme: Ogeday adayı terk mi etti, Diskalifiye mi oldu? mask
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Survivor All Star 2024 61. Bölüm Tanıtımı'ndan sonra Ogeday Survivor'dan ayrıldı mı, yarışmayı bıraktı mı sorularını akıllara getirdi. Peki Survivor Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Ogeday diskalifiye mi oldu?

OGEDAY YARIŞMAYI BIRAKTI MI?

Survivor All Star 2024'te Mavi takımda mücadele eden Ogeday Girişken ekrana gelen son bölümde ve fragmandaki konseyde oyun alanında yer almadı.

Konseyde Yasin ve Furkan'ın sözleri dikkat çekici olurken yarışmanın takipçileri Ogeday Survivor'dan ayrıldı mı sorusunun yanıtını bekliyor.

Acil durum konseyinde Yasin Obuz, "Üst eşofmanını giydi, sonrasında ayakkabılarını bağlamaya başladı. N'apıyorsun sen dedim? Aynı şeyi düşünüyorsak sakın yapma dedim" ifadelerini kullandı.

Sonrasında söz hakkı alan bir diğer isim Furkan ise "Ogeday'a aşırı kızgınım bizi yalnız bıraktığı için" açıklaması ile merak uyandırdı.

Kaynak: MYNET

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17 Mar 2024 - 15:57 - Magazin

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