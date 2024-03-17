ALKARDER kapılarını gurbetteki öğrencilere açtı

ALANYA Karadenizliler Derneği (ALKARDER) Ramazan’ın ilk gününden itibaren sürdürdüğü amaçlı iftar programlarına dün gurbet yaşayan Karadenizli öğrencilerle devam etti. Alanya Karadenizliler Derneği binasında dün akşam gerçekleştirilen iftara Karadenizli öğrenciler, kendilerini ayrıştırarak değil, Alanya’da Üniversite eğitimi alan her yöreden kaynaşma içinde olduklar kalabalık bir öğrenci grubuyla katıldılar.

Programda davetlilere hitap eden Başkan Yardımcısı Sayın Ayla Birben şunları söyledi:

“Bizler iş insanlarıyız, çalışanlarız, sizler öğrencisiniz. Fakat hepimiz gurbette olmamız dolayısıyla aslında birbirimizden pek de farkımız yok. Bu ortak paydadan hareketle bu akşam siz değerli hemşerilerimizle ve gençlerimizle gurbetimizi, yalnızlığımızı ve lokmamızı paylaşmak istedik. Aramızda olmanız, iftarıımıza anlam ve lezzet katmıştır.”

Öğrencilerin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri ve ailelerin de katıldığı iftarda, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emine Yenel Ertekin ise Derneğin ayrıştırıcı değil, birleştirici niteliğine vurgu yaparak şöyle devam etti: “Derneğimizin amaçlarından biri de ayrıştırıcı değil birleştirici, kaynaştırıcı ve dayanışma ruhunu pekiştici bir işleve sahip olmasıdır. ALKARDER yönetimi ve üyeleri olarak bizler fildişi kulelerde yaşamaya veya zenginler kulübü şatafatına özenen kişiler değiliz. Sizlerin arasında olmakla huzur bulan, kapılarını ve yüreklerini her zaman size açık tutan hemşerileriniziz. Bu bağlamda sürdürmeye çalıştığımız bir diğer hassasiyetimiz de kimsenin görmediğini görmek ve sıla hasreti çeken gönüllere dokunmaktır. Katılımlarınız sayesinde bu niyet ve hedeflerimizin gerçekleştiğine şahitlik etmek, bizleri de son derece memnun etti.”

Daha sonra söz alan öğrenciler, bu duyarlı davranışlarından dolayı Dernek Başkanı ve ekibine teşekkürlerini, memnuniyetlerini ve kendilerinin de katkı verebilecekleri bu tür organizasyonların belli aralıklarla tekrarına ilişkin temennilerini ilettiler.

Kaynak: Haber Merkezi