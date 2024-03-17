Canlı yayında çileden çıktı: Gavur keser gibi keserim onu

'Hayatta Her Şey Var' programın konuğu olan emekli müftü Yusuf Kavaklı, seyircilerden gelen bir soruyu duyunca sinirlerine hakim olamadı. Program sunucusu Nur Viral ise o anlarda canlı yayında ne diyeceğini bilemedi.

Mynet'te yer alan haberde seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Kavaklı bir soruya çok sinirlendi. Bir seyirci; 'Karımı aldattıktan sonra trafik kazası geçirdim, iflas ettim, anne ve babamı peş peşe kaybettim, kısacası yüzüm hiç gülmedi. Karımın ahı mı tuttu?' diye sordu.

'BÖYLE NAMUSSUZLUK OLUR MU?'

Bu soru karşısında çileden çıkan Kavaklı'nın cevabı ise cevabı şöyle oldu:

'Allah Kur'an'da diyor ki yeryüzünde yaptığınız fesatlıklar sizin elinizle yaptığınız işler yüzünden başınıza gelir. Dün bir film gösterdi hanım bana efendim bu ahlaksızlıktır. Kendi gelininden çocuğu olmuş adamın. Ben onu çok aferdersin RTÜK amca lüften duyma bunu gavur keser gibi keserim onu. Evinde gelininle... Böyle bir toplumun başına her bela gelir. Böyle namussuzluk olur mu?'

Kaynak: MYNET