- Yaşam

Başkan Yücel’den Şehitlik Alanı Ve Anıt Projesi temel atma törenine davet

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Beldiye Başkanı Adem Murat Yücel’in projelerinden olan Şehitlik Alanı ve Anıt Projesi’nin temel atma töreni 18 Mart Pazartesi günü (yarın) saat 14.00'te Büyükhasbahçe Mahallesi Bektaş Caddesi'nde (Devlet Bahçeli Yaşam Alanı Altı) gerçekleştirilecek. Başkan Yücel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde gerçekleştirilecek temel atma törenine tüm Alanya halkını davet etti

Başkan Yücel’den Şehitlik Alanı Ve Anıt Projesi temel atma törenine davet mask
Başkan Yücel’den Şehitlik Alanı Ve Anıt Projesi temel atma törenine davet
Başkan Yücel’den Şehitlik Alanı Ve Anıt Projesi temel atma törenine davet
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BÜYÜKHASBAHÇE Mahallesindeki 12 bin 700m² lik yeşil alana tesis edilecek olan Şehitlik Alanı ve Anıt Projesinin temeli; 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde atılıyor.

BAŞKAN YÜCEL: ŞEHİTLİK ANITIMIZI KENTİMİZE KAZANDIRIYORUZ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vizyon projelerinden olan Şehitlik Alanı ve Anıt Projesini temel atma törenine tüm Alanya halkını davet etti. Başkan Yücel, “Vatanımız için canlarını toprağa vermiş şehitlerimize duyduğumuz saygı ve onlara verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak Şehitlik Alanı ve Anıt Projemizi Alanya’mıza kazandırıyoruz. Ülke olarak, millet olarak, devlet olarak sorumluluğumuz kendi ülke sınırlarımız içerisinde yaşayan insanlar olduğu kadar bize o mirası bırakan o ecdada karşı sorumluluklarımız vardır. Bu sebeple Şehitlik; vatanımız için canlarını toprağa vermiş şehitlerimize duyduğumuz saygı ve onlara verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak kazandırmak için sizlerin desteğiyle yola çıktık.” dedi.

Başkan Yücel’den Şehitlik Alanı Ve Anıt Projesi temel atma törenine davet


BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET


Proje detayları hakkında bilgi veren ve tüm Alanya halkını temel atma törenine davet eden Balkan Yücel, “Projesi ve altyapısı hazır olan bu anlamlı projeyi kentimize kazandırıyoruz. Proje kapsamında şehitlerimizin isimlerinin bulunduğu anıt taşı, önünde kentten görülebilecek boyutlarda şehitlik anıtı, 17 Türk devletine önderlik etmiş Türk Büyüklerinin büstlerinin bulunduğu anma yolu, sosyal donatılar, seyir ve dinlenme alanları tesis edilecektir. Projemizin temel atma töreni 18 Mart Pazartesi günü (yarın) saat 14.00'te Büyükhasbahçe Mahallesi Bektaş Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Tüm Alanya halkımız davetlidir.” dedi.

Başkan Yücel’den Şehitlik Alanı Ve Anıt Projesi temel atma törenine davet

Başkan Yücel’den Şehitlik Alanı Ve Anıt Projesi temel atma törenine davet

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, Devlet, Bir, yücel, Belediye, başkan, etti, Sosyal

17 Mar 2024 - 15:29 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ramazanda oruç tutanlar dikkat! Diyetisyen Tan, uyardı mask
Ramazanda oruç tutanlar dikkat! Diyetisyen Tan, uyardı
Akşam saatlerinde başlayan kar, beyaza bürüdü mask
Akşam saatlerinde başlayan kar, beyaza bürüdü
Alanya'da uzmanlardan flaş uyarı: Salgın büyüyor mask
Alanya'da uzmanlardan flaş uyarı: Salgın büyüyor
Covid-19'un en korkunç yan etkisi bulundu: Bilim insanları şaşkın mask
Covid-19'un en korkunç yan etkisi bulundu: Bilim insanları şaşkın
Uzmanından Ramazan’da sağlıklı beslenme tavsiyeleri mask
Uzmanından Ramazan’da sağlıklı beslenme tavsiyeleri
Antalya BŞB Alanya'da iftar sofrası kurdu mask
Antalya BŞB Alanya'da iftar sofrası kurdu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber