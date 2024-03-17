Başkan Yücel’den Şehitlik Alanı Ve Anıt Projesi temel atma törenine davet

BÜYÜKHASBAHÇE Mahallesindeki 12 bin 700m² lik yeşil alana tesis edilecek olan Şehitlik Alanı ve Anıt Projesinin temeli; 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde atılıyor.

BAŞKAN YÜCEL: ŞEHİTLİK ANITIMIZI KENTİMİZE KAZANDIRIYORUZ





Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vizyon projelerinden olan Şehitlik Alanı ve Anıt Projesini temel atma törenine tüm Alanya halkını davet etti. Başkan Yücel, “Vatanımız için canlarını toprağa vermiş şehitlerimize duyduğumuz saygı ve onlara verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak Şehitlik Alanı ve Anıt Projemizi Alanya’mıza kazandırıyoruz. Ülke olarak, millet olarak, devlet olarak sorumluluğumuz kendi ülke sınırlarımız içerisinde yaşayan insanlar olduğu kadar bize o mirası bırakan o ecdada karşı sorumluluklarımız vardır. Bu sebeple Şehitlik; vatanımız için canlarını toprağa vermiş şehitlerimize duyduğumuz saygı ve onlara verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak kazandırmak için sizlerin desteğiyle yola çıktık.” dedi.



BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET



Proje detayları hakkında bilgi veren ve tüm Alanya halkını temel atma törenine davet eden Balkan Yücel, “Projesi ve altyapısı hazır olan bu anlamlı projeyi kentimize kazandırıyoruz. Proje kapsamında şehitlerimizin isimlerinin bulunduğu anıt taşı, önünde kentten görülebilecek boyutlarda şehitlik anıtı, 17 Türk devletine önderlik etmiş Türk Büyüklerinin büstlerinin bulunduğu anma yolu, sosyal donatılar, seyir ve dinlenme alanları tesis edilecektir. Projemizin temel atma töreni 18 Mart Pazartesi günü (yarın) saat 14.00'te Büyükhasbahçe Mahallesi Bektaş Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Tüm Alanya halkımız davetlidir.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi