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90'lı yıllarda fırtınalar estiren Grup Laçin'in üyesi, ünlü müzisyen hayatını kaybetti

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'Bekar Gezelim' şarkısıyla şöhrete kavuşup 90'lı yıllarda fırtına gibi esen Grup Laçin cephesinden kötü haber geldi. Grup üyelerinden Şeref Baldemir hayatını kaybetti

90'lı yıllarda fırtınalar estiren Grup Laçin'in üyesi, ünlü müzisyen hayatını kaybetti mask
90'lı yıllarda fırtınalar estiren Grup Laçin'in üyesi, ünlü müzisyen hayatını kaybetti
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“Bekar Gezelim” isimli şarkısıyla 90’lı yıllara damgasını vuran Grup Laçin, aynı şarkının yeni versiyonuyla yıllar sonra yeniden müzikseverlerin karşısına çıkmıştı.

Hakan Alkar, Ali Abacı, Şerif Baldemir, Teoman Dalcı, Kıvanç Hakkı Haseki, Timur Ümüt, Alaskar Abbasov, Levent Yazıcı ve Serkan Çağrı'dan oluşan gruptan kötü haber geldi. 2.5 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen akordeon sanatçısı Şerif Baldemir hayatını kaybetti.

Kötü haberi grup üyelerinden Serkan Çağrı şu paylaşımıyla duyurdu:
 "Acı Kaybımız! Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir’i kaybettik. Yaklaşık 2,5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun. Cenazesi bugün (17 mart 2024) öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri camiinden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyurulur" 

90'lı yıllarda fırtınalar estiren Grup Laçin'in üyesi, ünlü müzisyen hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi

# sonra, Yer, Mart, haber

17 Mar 2024 - 15:13 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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