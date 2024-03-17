Su kanalına düşen işçi 30 günlük yaşam savaşını kaybetti

16 Şubat'ta Yeniköy Mahallesi'ndeki su kanalında meydana gelen olayda arkadaşlarıyla sohbet eden İsmail Kıras, dengesine kaybedip, boş su kanalına düştü. Yaşanan feci kazanın ardından diğer işçilerin ihbarıyla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

30 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Kıras ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan 2 çocuk babası Kıras, 30 gün sonra hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA