Su kanalına düşen işçi 30 günlük yaşam savaşını kaybetti

16 Şubat'ta Yeniköy Mahallesi'ndeki su kanalında meydana gelen olayda arkadaşlarıyla sohbet eden İsmail Kıras, dengesine kaybedip, boş su kanalına düştü. Yaşanan feci kazanın ardından diğer işçilerin ihbarıyla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
30 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Kıras ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan 2 çocuk babası Kıras, 30 gün sonra hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.